Camerun-Serbia, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

È già uno spareggio, quello che nella giornata di lunedì 28 novembre, alle 11 italiane, metterà l'una di fronte all'altra Camerun e Serbia. Africani e serbi, nella sfida d'esordio del girone G, sono stati infatti superati rispettivamente dalla Svizzera (1-0, gol di Embolo) e dal Brasile (2-0, doppietta di Richarlison), rimanendo quindi inchiodati a quota zero punti in classifica. Un nuovo passo falso, sia per gli uomini di Song che per quelli di Stojkovic, significherebbe compromettere le possibilità di qualificazione agli ottavi di finale. Nell'ultima giornata del girone il Camerun affronterà poi il Brasile, mentre la Serbia se la vedrà con la Svizzera.

Camerun-Serbia, le scelte di Song

Song, per la sfida contro la Serbia, dovrebbe affidarsi al 4-4-2, con Choupo-Moting e Aboubakar (favorito su Mbeumo) a comporre il tandem d'attacco. In mezzo al campo Anguissa e Oum Gouet, con Hongla e Toko Ekambi sulle corsie esterne. In difesa coppia centrale formata da Nkoulou e Castelletto, con Fai e Tolo rispettivamente sull'out di destra e sinistra. In porta Onana.

Camerun-Serbia, le scelte di Stojkovic

Stojkovic, dall'altra parte, dovrebbe cambiare qualcosa rispetto a quanto visto nel match d'esordio con il Brasile. Possibile il passaggio al 3-4-1-2, con Tadic chiamato ad agire a supporto delle due punte Mitrovic e Vlahovic. A centrocampo Sergej Milinkovic-Savic e Lukic con Zivkovic a destra e Lazovic a sinistra (out Kostic), in difesa spazio per Veljkovic, Milenkovic e Pavlovic. In porta Vanja Milinkovic-Savic.

Camerun-Serbia, le probabili formazioni

Camerun (4-4-2): Onana; Fai, Castelletto, Nkoulou, Tolo; Hongla, Anguissa, Oum Gouet, Toko Ekambi; Choupo-Moting, Aboubakar. Ct. Song

Serbia(3-4-1-2): V. Milinkovic-Savic; Veljkovic, Milenkovic, Pavlovic; Zivkovic, Lukic, S. Milinkovic-Savic, Lazovic; Tadic; A. Mitrovic, Vlahovic. Ct. Stojkovic.

Camerun-Serbia, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La partita Camerun-Serbia sarà trasmessa in diretta ed in esclusiva dalla Rai - che detiene i diritti sul torneo - su Rai 2 a partire dalle ore 11. La sfida sarà inoltre visibile in streaming su Rai Play: in questo caso basterà collegarsi al portale di riferimento tramite pc o notebook oppure scaricare l'apposita app su dispositivi mobili quali tablet e smartphone. La telecronaca dell'incontro sarà affidata a Dario Di Gennaro, commento tecnico di Andrea Stramaccioni.