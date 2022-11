Corea del Sud - Ghana, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Forse è già l'ultima chiamata per entrambe. Corea del Sud e Ghana domani si sfidano nella gara di apertura della seconda giornata del Girone H. Stelle d'Africa ferme a zero punti dopo il ko (immeritato) contro il Portogallo, costrette a vincere per restare agganciate fino all'ultimo turno, in cui dovranno vedersela contro l'Uruguay. Le Tigri d'Asia hanno un punto, conquistato contro l'Uruguay al debutto con una prestazione senza grandi spunti offensivi ma di corsa e solidità. Chi vince, può sperare di qualificarsi alla seconda fase.

Corea del Sud - Ghana: le scelte di Bento

Dopo la buona prova contro l'Uruguay, non dovrebbero essere molti gli interventi del c.t. portoghese della Corea, Bento, che riparte dal 4-2-3-1 con Son freccia sinistra con i suoi strappi che potrebbero mandare in tilt la difesa (ballerina) degli africani. Nessun cambio previsto nella formazione iniziale. Al centro della difesa confermato il napoletano Kim Min-jae.

Corea del Sud - Ghana: le scelte di Addo

Probabile conferma dell’undici di partenza che ha reso la vita difficile al Portogallo, con i fratelli Ayew e Kudus sulla trequarti, vera arma delle Stelle di Addo. Inaki Williams al centro del reparto: dopo aver fallito clamorosamente la palla del 3 a 3 nel finale contro il Portogallo, l'attaccante di passaporto spagnolo ha la possibilità di riscattarsi e diventare decisivo nello scontro fondamentale per i suoi. Se contro il Portogallo, il ct ghanese ha cambiato in peggio il match togliendo dal campo il suo miglior giocatore, Kudus, contro la Corea dovrà puntare fino alla fine sulle giocate e la qualità del talento dell'Ajax.

Corea del Sud - Ghana, le probabili formazioni



Corea del Sud (4-2-3-1): Kim Seung-Gyu; Kim Moon H-wan, Kim Min-jae, Kwon Gyung-kwon, Kim Jin-su; Hgwang-in-beom, Son Jun-ho; Lee Jae-Sung, Geong Woo-Yeong, Son Heung-min; Hwang Hee-chan. Ct: Bento.

Ghana (4-2-3-1): Ati Zigi; Lamptey, Amartey, Salisu, Mensah; Partey, Owusu; A. Ayew, Kudus, J. Ayew; I. Williams. Allenatore: Addo.

Corea del Sud - Ghana, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La partita Corea del Sud - Ghana sarà trasmessa domani, lunedì 28 novembre, dalle 14, in diretta in chiaro in esclusiva su Rai Due. La sfida sarà inoltre visibile in streaming su Rai Play: in questo caso basterà collegarsi al portale di riferimento tramite pc o notebook oppure scaricare l'apposita app su dispositivi mobili quali tablet e smartphone.