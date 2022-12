Mondiali 2022: la piccola Croazia si riscopre grande

I Mondiali di Qatar 2022 celebrano gli specialisti. Quelli della sofferenza fatta virtù, che sanno farsi beffe dell'età riportata sulla carta d’identità di alcuni dei loro elementi più rappresentativi, che non hanno “falsi nueve” là davanti tantomeno un caterpillar in grado di buttare giù porte e portieri. Ma soprattutto quelli che, oltre una certa soglia del tabellone iridato, ed oltre il limite stabilito dai tempi regolamentari, custodiscono gelosamente il dono del saper vincere. Una sorta di “quando il gioco si fa duro, i duri cominciano a giocare” di Belushiana memoria, perché quando si parla di extra-time e rigori, le tinte che non sbiadiscono e sembrano brillare ancora di più sono sempre il bianco ed il rosso della casacca della Croazia.

Analizzando la storia della Coppa del Mondo, si scopre che c’è qualcosa che va oltre la semplice coincidenza nel cammino dei croati alla volta dell’iride. Che, infatti, non ha mezzi termini: o i Vatreni vanno fuori al primo turno, come capitato con nel 2002, nel 2006 e nel 2014 (nel 2010 sono addirittura restati fuori dalla fase finale), oppure possono diventare un grosso problema per chi ha la sventura di trovarseli di fronte in uno dei bivi del tabellone ad eliminazione diretta. Se n’è accorta la Germania, all’epoca seconda nel ranking FIFA, umiliata nei quarti a Francia ‘98, così come l’Inghilterra stesa ai supplementari nelle semifinali della competizione vent’anni dopo, in cui la Croazia si era presa anche la soddisfazione di piallare l’Argentina nella Pool eliminatoria.

Se poi non bastano nemmeno i supplementari a decidere la sfida, lo storico racconta di una supremazia ancora più marcata. Quattro le sfide giocate che si sono decise dal dischetto, quattro le vittorie maturate: due nel ‘98 quando a farne le spese furono Danimarca e Russia, due in questa edizione con Giappone e Brasile a tornare mestamente in albergo a preparare le valigie. Merito di una freddezza dagli undici metri che resta tale a prescindere dagli interpreti, logicamente cambiati nel corso degli anni, ma evidentemente accomunati da un Dna che non contempla la fatica, il nervosismo e la pressione quando il pallone appoggiato sul dischetto pesa una tonnellata. E merito di portieri che si confermano specialisti (ne avevamo parlato qui) nel saper leggere in maniera corretta le intenzioni di chi si presenta al loro cospetto: Livakovic ne ha parato “solo” uno ai verdeoro, ma in altre due trasformazioni aveva perfettamente indovinato la traiettoria, mancando la deviazione per una questione di centimetri.

Il sogno della Croazia, quindi, continua. I Vatreni, sbarcati in Qatar con il titolo di vicecampioni iridati, sono nuovamente nella top 4 mondiale. Nella loro “prima volta” ai Mondiali, si arresero alla Francia padrona di casa per poi conquistare il bronzo nella finalina, piegando l’Olanda. Quattro anni or sono ancora i transalpini sulla loro strada, che si imposero 4-2 nel confronto che metteva in palio il titolo. Ora, in quella che sarà la “last dance” con la maglia della nazionale per alcuni dei senatori biancorossi (in primis Luka Modric), la Croazia è ancora pronta a stupire. Con i due supplementari ed una lotteria di tiri dal dischetto che potrebbero nuovamente tramutarsi in preziosi alleati, facendo sopraggiungere ai prossimi avversari una comprensibile ansia da extra-time.