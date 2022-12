Mondiali 2022, scende il sipario: curiosità, primati e statistiche

Si sono ufficialmente spenti i riflettori sui Mondiali del Qatar, edizione controversa che ha comunque saputo regalare emozioni e fatto salire l’Argentina sul trono iridato. L’Albiceleste ha piegato in finale la Francia ai rigori, alzando la Coppa per la terza volta – dopo i trionfi del 1978 e del 1982 - e succedendolo nell’albo d’oro proprio alla formazione transalpina, vincitrice quattro anni fa.

Record di gol. E di rigori

Il penalty realizzato da Mbappé che ha fissato il punteggio della finalissima sul 3-3 ha avuto importanza anche sotto il profilo statistico: la trasformazione dell’attaccante della nazionale del c.t. Deschamps ha infatti permesso di superare di un solo gol il record di reti realizzate, detenuto dalle edizioni 1998 e 2014, che si erano fermate a 171. La media gol per incontro è stata complessivamente di 2,69, la più alta fatta registrare dal Mondiale americano del 1994. C’è anche la chicca della rete più...tardiva nei tempi regolamentari: in Argentina-Iran, Mehdi Taremi ha timbrato il cartellino nel 6-2 finale dopo 102 minuti e 27 secondi di partita, poco prima del triplice fischio che ha concluso un interminabile recupero. Edizione da...primato anche per ciò che concerne il numero di confronti che hanno avuto come epilogo la lotteria dei tiri dal dischetto, ben 5 contando la finalissima. Nella graduatoria delle selezioni che hanno maggiormente pagato pegno dopo il 120’ c’è la Spagna, arrivata alla quarta eliminazione e raggiungendo la Svizzera nel poco invidiabile record di errori: tre su tre contro il Marocco, esattamente come gli elvetici nel 2006 contro l’Ucraina negli ottavi di finale.

Cartellini col contagocce, con un’eccezione

E’ stata la rassegna iridata che ha nel complesso fatto segnare il minor numero di sanzioni sul rettangolo di gioco, eguagliando Russia 2018: appena quattro cartellini rossi, di cui uno solo diretto (al portiere del Galles, Wayne Hennessey) e tre per somma di ammonizioni (Denzel Dumfries dell’Olanda, Walid Cheddira del Marocco e Vincent Aboubakar del Camerun). E’ però in una sfida di Qatar 2022 il record di cartellini estratti dal direttore di gara: ben 17 in Argentina-Olanda, sedici dei quali gialli. Uno in più di quelli sfilati dal taschino del direttore di gara in Portogallo-Algeria del 2016: in quella circostanza, le espulsioni furono addirittura cinque.

Messi Mvp del torneo. E non solo.

Non c’è solo il titolo di miglior giocatore della manifestazione ad imprimere il marchio di Lionel Messi nell’edizione qataregna. La “pulce” ha infatti superato il tedesco Lothar Matthaeus nel numero di match disputati in Coppa del Mondo (ben 26), e Paolo Maldini come minutaggio, accumulando nella storia della competizione ben 2332 minuti giocati. E’ inoltre diventato il primo giocatore della storia ad andare a segno in tutti i turni della kermesse, dai gironi alla finale, passando per ottavi quarti e semifinali: solo il rigore sbagliato nell’incontro inaugurale di Qatar 2022 gli ha impedito di farlo in un’unica edizione. Messi resta anche il miglior realizzatore dei Mondiali tra i giocatori in attività, e primo sudamericano a finire nel tabellino marcatori nella finale di Coppa del Mondo che in quella di Champions League.

Gli altri record individuali dei...medagliati

Per alcuni giocatori delle nazionali che hanno trovato posto sul podio, sono arrivate altre soddisfazioni che li inseriscono nel libro dei record del Mondiale. E’ il caso di Kylian Mbappé, che è diventato il giocatore ad aver segnato più reti – ben quattro in due edizioni – nei match di finale. Menzione speciale merita anche il suo compagno di squadra e capitano dei transalpini, Hugo Lloris, divenuto il portiere con maggiori presenze ai Mondiali (20), superando Manuel Neuer che nell’ultima partita della Germania in Qatar (eliminata nella fase a gironi) si era fermato a 19. Primato di longevità per il capitano della Croazia, Luka Modric, primo giocatore a scendere in campo in tre differenti decenni sia ai Campionati Europei (dal 2008 al 2020) che in Coppa del Mondo (dal 2006 al 2022). Oscar alla...fatica per il suo connazionale Marcelo Brozovic: contro il Giappone ha percorso ben 16.7 chilometri, tra tempi regolamentari e supplementari dell’incontro terminato ai calci di rigore. Migliora così la sua performance di Russia 2018, quando contro l’Inghilterra si era fermato a 16,33 in 120 minuti trascorsi sul rettangolo di gioco.