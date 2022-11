Mondiali 2022, dove vedere le partite di oggi 29 novembre in tv e streaming

Inizia l'ultima giornata della fase a gironi dei Mondiali 2022. Oggi, martedì 29 novembre, si chiuderanno il girone A ed il girone B: per il primo, alle 16 italiane, si disputeranno Ecuador-Senegal ed Olanda Qatar, per il secondo, alle 20, in campo Iran-Stati Uniti e Galles-Inghilterra. Nel gruppo A Ecuador-Senegal sarà un vero e proprio spareggio, con gli africani, al momento terzi a 3 quota, costretti a vincere per staccare il pass per gli ottavi (il pareggio basterebbe soltanto in caso di ko dell'Olanda con il Qatar con almeno due reti di scarto). Gara da dentro o fuori anche Iran-Stati Uniti: anche in questo caso gli States sono costretti alla vittoria per passare il turno, mentre agli uomini di Queiroz potrebbe bastare anche il pareggio nel caso in cui il Galles non dovesse battere l'Inghilterra. Olanda e Inghilterra, invece, ad un passo dalla qualificazione: soltanto un sorprendente ko potrebbe metterne a rischio il passaggio agli ottavi.

Ecuador-Senegal, le probabili formazioni

Ecuador (3-4-3) Galindez; Porozo, Torres, Hincapie; Preciado, Gruezo, Caicedo, Estupinan; Plata, Estrada, Valencia.

Senegal (4-2-2-2): E. Mendy; Sabaly, Koulibaly, A. Diallo, Jakobs; I. Gueye, N. Mendy; Diatta, I. Sarr; Diedhiou, Dia.

Ecuador-Senegal, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La partita Ecuador-Senegal sarà trasmessa in diretta in chiaro in esclusiva dalla Rai, che detiene i diritti sul torneo, su Rai Sport. La sfida sarà inoltre visibile in streaming su Rai Play: in questo caso basterà collegarsi al portale di riferimento tramite pc o notebook oppure scaricare l'apposita app su dispositivi mobili quali tablet e smartphone.

Olanda-Qatar, le probabili formazioni

Olanda (3-4-1-2): Noppert; De Ligt, Van Dijk, Aké; Dumfries, Klaassen, F. de Jong, Blind; Gakpo; Depay, Bergwijn.

Qatar (5-3-2): Barsham; I. Mohammed, Pedro Miguel, Khoukhi, A. Hassan, H. Ahmed; Boudiaf, Madibo, Al-Haydos; Afif, Muntari.

Olanda-Qatar, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La partita Olanda-Qatar sarà trasmessa in diretta in chiaro in esclusiva dalla Rai, che detiene i diritti sul torneo, su Rai Uno. La sfida sarà inoltre visibile in streaming su Rai Play: in questo caso basterà collegarsi al portale di riferimento tramite pc o notebook oppure scaricare l'apposita app su dispositivi mobili quali tablet e smartphone. La telecronaca dell'incontro sarà affidata ad Stefano Bizzotto, commento tecnico di Daniele Adani.

Iran-Stati Uniti, le probabili formazioni

Iran (4-4-2): S. Hosseini; Rezaeian, Pouraliganji, M. Hosseini, Mohammadi; Gholizadeh, Nourollahi, Ezatolahi, Hajisafi; Taremi, Azmoun.

Stati Uniti (4-3-3): Turner; Dest, Zimmerman, Ream, Robinson; Musah, Adams, McKennie; Weah, Wright, Pulisic.

Iran-Stati Uniti, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La partita Iran-Stati Uniti sarà trasmessa in diretta in chiaro in esclusiva dalla Rai, che detiene i diritti sul torneo, su Rai Sport. La sfida sarà inoltre visibile in streaming su Rai Play: in questo caso basterà collegarsi al portale di riferimento tramite pc o notebook oppure scaricare l'apposita app su dispositivi mobili quali tablet e smartphone.

Galles-Inghilterra, le probabili formazioni

Galles(3-4-2-1): Ward; Mepham, Rodon, Davies; Roberts, Ramsey, Ampadu, Williams; Wilson, Bale; Moore.

Inghilterra (4-2-3-1): Pickford; Trippier, Stones, Maguire, Shaw; Bellingham, Rice; Sterling, Mount, Saka; Kane.

Galles-Inghilterra, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La partita Galles-Inghilterra sarà trasmessa in diretta in chiaro in esclusiva dalla Rai, che detiene i diritti sul torneo, su Rai Uno. La sfida sarà inoltre visibile in streaming su Rai Play: in questo caso basterà collegarsi al portale di riferimento tramite pc o notebook oppure scaricare l'apposita app su dispositivi mobili quali tablet e smartphone. La telecronaca dell'incontro sarà affidata ad Alberto Rimedio, commento tecnico di Antonio Di Gennaro.