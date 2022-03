Mondiali 2022, fasce dei gironi e regolamento del sorteggio

Si terrà a Doha nella giornata di domani, venerdì 1 aprile (ore 21 in Italia), il sorteggio dei gironi dei Mondiali 2022, in programma dal 21 novembre al 18 dicembre. Sono già ventinove le squadre che hanno staccato il pass per il Qatar (un elenco dal quale manca l'Italia, clamorosamente eliminata ai playoff dalla Macedonia del Nord), mentre i rimanenti tre posti saranno assegnati a giugno alle vincenti degli ultimi spareggi (qui le formazioni ancora in corsa). Le trentadue Nazionali partecipanti saranno suddivise in quattro fasce per formare gli otto raggruppamenti della prima fase.

Il regolamento del sorteggio

Al momento del sorteggio saranno 29 le squadre presenti, con le rimanenti caselle vuote che saranno riempite dalle squadre vincitrici degli ultimi spareggi, che verranno inserite in quarta fascia. Il Qatar, Paese ospitante, sarà inserito in prima fascia insieme alle sette migliori rappresentative del ranking. In ogni girone potranno esserci al massimo due Nazionali europee, mentre gli altri continenti avranno al massimo una squadra per gruppo.

Mondiali 2022, le fasce dei gironi