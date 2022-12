Non sarà Lele Adani a commentare la finale Francia-Argentina

Chi farà la telecronaca della finale del Mondiale 2022 in Qatar Francia-Argentina? Per la partita di domenica 18 dicembre alle 16, la Rai ha scelto la coppia formata da Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro, il duo che segue anche le partite della nazionale italiana. Dunque non sarà Lele Adani a commentare la partita dell’Argentina dopo che le sue telecronache hanno diviso il popolo dei tifosi e dei socia.

Per qualcuno le espressioni colorite di Adani sono un toccasana per la pancia dei tifosi e dei più emotivi mentre per altri è esagerato e fuori luogo. Sta di fatto che il commentatore aveva soprattutto legato il suo lavoro alle giocate di Messi e aveva sempre seguito l’Argentina. Un dispiacere anche per i supporters argentini visto che l’unica partita non commentata da Adani è stata persa dai sudamericani.

Fatto sta che alla fine Stefano Bizzotto e Lele Adani si occuperanno della finale per il terzo e quarto posto, Marocco-Croazia di sabato 17 dicembre. Non una scelta punitiva. La Rai ha però deciso di rispettare quelle che sono le gerarchie interne, probabilmente decise ancor prima di partire e di sapere le squadre che si sarebbero affrontate in finale. Infatti dopo i quarti di finale, anche l'annuncio che la coppia Andrea Stramaccioni e Dario Di Gennaro non avrebbe più fatto telecronache, ha generato malumori. Ma erano decisioni prese fin dalla partenza dell'avventura mondiale.

Dunque, semplicemente, il clamore delle telecronache di Adani non ha portato la Rai a cambiare i programmi stabiliti fin dall’inizio e la coppia Rimedio-Di Gennaro si può così rifare dopo l'assenza alla finale degli Europei visto che, in quell’occasione, Alberto Rimedio dovette saltare la telecronaca della finale dell'Italia per Covid.