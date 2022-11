Mondiali 2022, il punto sul Girone D: la Francia già vola

Nel giorno della fragorosa caduta dell'Argentina, c'è chi non stecca ai Mondiali in Qatar. E' la Francia di Deschamps che soffre per venti minuti l'Australia, ma poi dilaga vincendo 4-1. I transalpini nonostante i tanti infortuni, oggi a Benzema, Pogba e Kanté si è aggiunto Lucas Hernandez fermatosi proprio in occasione della rete australiana per un guaio al ginocchio, macinano gioco e si confermano tra le candidate alla vittoria finale.

Francia-Australia 4-1: transalpini subito al top

La Francia ha qualità e una rosa lunghissima, oggi dopo lo spavento iniziale ha reagito con un ottimo Rabiot nel primo tempo, suo il primo gol e anche l'assist per il secondo di Giroud. Il centravanti del Milan è il rimpiazzo di Benzema, Deschamps si fida a tal punto di lui che ha deciso di non convocare nessuno al posto del pallone d'oro. E Giroud ricambia con una doppietta storica, ora è insieme a Henry a quota 51 il capocannoniere della Francia di tutti i tempi e il sorpasso è dietro l'angolo.

Nel poker all'Australia completa la festa Mbappè che segna, fornisce assist e fa impazzire la difesa avversaria. Nel giorno in cui Messi crolla insieme alla sua Nazionale, lui si carica la Francia sulle spalle e la trascina alla vittoria.

Danimarca, Tunisia e Australia: in tre per un posto al sole

Il primo posto sembra quindi essere già assegnato mentre la lotta per il secondo si annuncia complicata. La Danimarca, favorita per il passaggio del turno alla vigilia, ha impattato 0-0 contro uno Tunisia organizzata e senza sbavature. Eriksen e compagni ora non possono più sbagliare, ad iniziare da sabato contro la Francia, anche se decisiva sarà probabilmente la sfida di mercoledì 30 novembre con l'Australia.

La selezione dell'Oceania per venti minuti ha tenuto in scacco la Francia e nel primo tempo ha rischiato anche di chiudere la frazione sul 2-2 fermata solo dal palo. Non è la squadra materasso che qualcuno aveva pronosticato e se dovesse vincere con la Tunisia nel prossimo turno le gerarchie per il passaggio agli ottavi potrebbe anche cambiare.