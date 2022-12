Francia-Marocco, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La storia del calcio in novanta minuti, giovedì alle 20 la Francia campione del mondo in carica sogna di continuare la propria strada verso il bis, impresa riuscita solo all'Italia (1934-1938) e al Brasile (1958-1962). Di fronte avrà il Marocco che è la prima africana semifinalista in una rassegna iridata ma non ha nessuna intenzione di fermarsi e dopo aver eliminato Belgio, Spagna e Portogallo puna ad un altro scalpo importante.

Tabellone Mondiali 2022: calendario, data e orario (diretta tv Rai 1 Rai 2 e streaming Rai Play) di tutte le partite

I Leoni d'Atlante, cnora imbattuti, punteranno forte sulla loro difesa ermetica capace di subire un solo gol in tutto il Mondiale, tra l'altro un'autorete arrivata contro il Canada con la sfida già sul 2-0 e il passaggio del turno in tasca. La Francia invece farà affidamento sul suo attacco atomico, undici i gol in totale (solo Portogallo e Inghilterra hanno fatto meglio) di cui cinque del capocannoniere del torneo Mbappé.

Francia-Marocco: le scelte di Deschamps

Nessun cambio in vista per la formazione della Francia, Deschamps dovrebbe confermare in blocco la squadra che ha battuto l'Inghilterra ai quarti. Conferma quindi anche per Theo Hernandez a sinistra, nonostante le difficiltà palesate contro Saka e Mount, e per Koundé a destra. In mediana solita coppia Rabiot-Tchouameni, non cambia nemmeno l'attacco con Dembelé, apparso sotto tono, che si terrà stretta la maglia e completerà insieme a Mbappè e Griezmann il trio alle spalle di Giroud. I due attaccanti di PSG e Milan sono in forma straordinaria, hanno già segnato nove gol in due e sono a tutti gli effetti, e di gran lunga, la coppia più prolifica di tutto il Mondiale.

Francia-Marocco: le scelte di Regragui

Qualche problema in più ha il Marocco che soprattutto in difesa deve sciogliere alcuni dubbi. Capitan Saiss dovrebbe tornare al suo posto nel cuore della retroguardia, mentre a sinistra tutti sperano di recuperare il terzino del Bayern Monaco Mazraoui, le sue condizioni sono in miglioramento ma le riserve verranno sciolte solo a poche ore dalla gara. Nessun cambio dalla cintola in su con Amrabat che sarà il centro della manovra, ai suoi fianchi la rivelazione Ounahi e Amallah. Giò scelto il tridente con capitan Ziyech e il l'uomo dei dribbling Boufal ai fianchi di En-Nesyri reduce dall'incredibile gol con il Portogallo.

Francia-Marocco: le probabili formazioni

Francia (4-2-3-1): Lloris; Koundè, Varane, Upamecano, Theo Hernandez; Tchouameni, Rabiot; Dembelè, Griezmann, Mbappè; Giroud.

Marocco (4-3-3): Bounou; Hakimi, El Yamiq, Saiss, Mazraoui; Ounahi, S. Amrabat, Amallah; Ziyech, En-Nesyri, Boufal.

Francia-Marocco in diretta tv e streaming

La sfida tra Francia e Marocco di mercoledì 14 dicembre alle 20, semifinale dei Mondiali 2022, sarà trasmessa in diretta tv da Rai Uno, con possibilità di visione anche in 4K sul canale 101 del digitale terrestre. In streaming sarà attivo il servizio RaiPlay sul sito ufficiale oppure con la App. La telecronaca sarà affidata ad Alberto Rimedio e ad Antonio Di Gennaro