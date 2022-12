Francia-Polonia, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Domenica 4 dicembre alle 16 tornano in campo i campioni in carica della Francia e questa volta non si può sbagliare. Dopo la sconfitta, indolore, con la Tunisia, i transalpini sfidano negli ottavi di finale la Polonia che ha passato il girone dopo una lunga battaglia con il Messico vinta solo per il minor numero dei cartellini gialli. Mbappè e compagni sono a caccia del bis Mondiale, un'impresa riuscita solamente al Brasile e all'Italia (nelle edizioni del 1934 e 1938), e restano tra i favoriti dopo quello che hanno fatto vedere soprattutto nelle prime due gare del girone.

Tabellone Mondiali 2022: calendario, data e orario (diretta tv Rai 1 Rai 2 e streaming Rai Play) di tutte le partite

Francia-Polonia: le scelte di Deschamps

Dopo il turnover totale impiegato con la Tunisia, la Francia torna a scheirare tutti i titolarissimi contro la Polonia. Deschamps si affida a Giroud come centravati del 4-2-3-1 con alle sue spalle il terzetto Mbappé, già tre gol e un assist in questi Mondiali, Griezmann e Dembelé, favorito su Coman. Nessun cambio anche a centrocampo con la conferma dello juventino Rabiot, in difesa invece c'è l'unico vero dubbio della vigilia: chi giocherà a destra tra Koundé e Pavard? Al momento il primo è favorito, ma non sono escluse sorprese

Francia-Polonia: le scelte di Michniewicz

Non cambierà la sua formazione anche la Polonia che è arrivata agli ottavi trascinata da un super Szczesny e una difesa di ferro tutta formata da "italiani": Kiwior, Glik e Bereszynski. Nel 3-4-1-2 il tridente offensivo vedrà ovviamente Lewandowski centravanti, la suo compagno dovrebbe essere ancora Swiderski, confermato alle loro spalle il giocatore del Napoli Zielinski.

Francia-Polonia: le probabili formazioni

Francia (4-2-3-1): Lloris; Koundé, Varane, Upamecano, Theo Hernandez; Tchouameni, Rabiot; Dembélé, Griezmann, Mbappé; Giroud.

Polonia (3-4-1-2): Szczesny; Glik, Kiwior, Bereszynski; Cash, Krychowiak, Bielik, Frankowski; Zielinski; Swiderski, Lewandowski.

Francia-Polonia in diretta tv e streaming

La partita di sabato alle 16 tra Francia e Polonia sarà trasmessa in diretta tv su Rai Uno mentre per lo streaming sarà attivo RaiPlay. La telecronaca sarà di Antonio Di Gennaro con il commento tecnico di Andrea Stramaccioni.