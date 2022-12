Ghana - Uruguay, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Con il Portogallo già al sicuro e qualificato agli ottavi dopo due partite, resta un solo posto da assegnare nel gruppo H. Il nome della seconda squadra qualificata uscirà fuori dalla sfida in programma domani tra Ghana e Uruguay. Le Stelle d'Africa potrebbe festeggiare con un pareggio, mentre la Celeste, finora una delle squadre più deludenti di questo campionato del mondo, deve vubcere se non vuole non fare ritorno a casa prima del previsto. Si scontrano due squadre agli antipodi finora: ha segnato 5 gol in due gare il Ghana, come le grandi del torneo (Spagna e Francia, ad esempio), mentre non ha mai trovato il gol l'Uruguay, con i suoi attaccanti di vecchia scuola al momento in ombra e lontani anni luce dalla forma migliore. Per Cavani e Suarez è l'ultima chiamata: o trascinano la squadra di Alonso agli ottavi, altrimenti la loro avventura con la maglia della Nazionale si concluderà proprio domani in Qatar.

Ghana - Uruguay: le scelte di Addo

Addo non intende cambiare la formazione e nemmeno l'identità della sua squadra: giocherà una partita aperta e sbarazzina, certo di trovare la via del gol e mandare in crisi i sudamericani. Il modulo scelto dal commissario tecnico sarà ancora il 4-2-3-1, con la stella Kudus – nel mirino dei più grandi club d’Europa – nel ruolo di esterno alto a destra, a supporto insieme ai fratelli Ayew dell’unica punta Inaki Williams. Addo non deve fare i conti con infortuni e assenze pesanti ed è probabile che schieri lo stesso undici che ha battuto la Corea del Sud.

Ghana - Uruguay: le scelte di Alonso

Alonso potrebbe fare qualche cambiamento, nel tentativo di rivitalizzare un attacco che finora non ha funzionato. Suarez rischia di finire in panchina: con Nunez, infatti, stavolta dovrebbe giocare Cavani. Il commissario tecnico si aspetta qualcosa in più anche da Valverde. Il centrocampista del Real Madrid verrà schierato nuovamente di fianco a Vecino e Bentancur, ma avrà compiti più offensivi.