Mondiali 2022, i cinque migliori giocatori rivelazione

Sta per iniziare la fase più calda dei Mondiali 2022. Venerdì 9 dicembre prenderanno infatti il via i quarti di finale, che vedranno andare in scena le sfide Croazia-Brasile, Olanda-Argentina, Marocco-Portogallo e Inghilterra-Francia. Sorprese, fino a questo momento, ci sono state sia a livello collettivo (nessuno, ad esempio, si sarebbe aspettato il Marocco andare avanti fino a questo punto, oppure si pensi al Giappone, eliminato agli ottavi solamente ai rigori dalla Croazia) sia a livello individuale. Vediamo cinque giocatori che, a sorpresa, si sono guadagnati la copertina.

Hee Chan Hwang

Chi mastica un po' di calcio straniero sa che Hee Chan Hwang, le qualità, le ha sempre avute. Attaccante in forza al Wolverhampton in Premier Legue con un passato tra Austria e Germania con i colori di Salisburgo, Amburgo e Lipsia, il sudcoreano si è messo in luce in Qatar soprattutto grazie al gol vittoria segnato in pieno recupero contro il Portogallo che ha permesso agli asiatici di accedere, a sorpresa, alla fase ad eliminazione diretta.

Mohammed Kudus

Rapidità, abilità nell'uno contro uno, facilità di calciare in porta: tutto questo è Mohammed Kudus, stellina classe 2000 del Ghana. Già messosi in luce in Olanda con l'Ajax, l'esterno si è ora guadagnato la vetrina mondiale a suon di prestazioni super e gol: sono infatti due le reti segnate a Qatar 2022 dal ghanese, che nella fase a gironi, contro la Corea del Sud, si è tolto lo sfizio di segnare una doppietta.

Tyler Adams

Visione di gioco, precisione nel servire i compagni, dinamismo. Tyler Adams è il prototipo perfetto del centrocampista moderno, che abbina alle qualità tecniche quelle fisiche. Al classe 1999, in forza al Leeds in Inghilterra, sono state affidate le chiavi del centrocampo degli Stati Uniti: una fiducia che il buon Tyler ha ripagato alla grande, risultando sempre uno dei migliori in campo nella formazione di Berhalter.

Azzedine Ounahi

Sconosciuto ai più, eppure già essenziale nel sorprendente Marocco di Regragui. Azzedina Ounahi, a soli 22 anni, ha messo in mostra doti fuori dal comune per un centrocampista della sua età. Adesso gioca in Francia, nell'Angers, ma siamo sicuri che, al termine di questo Mondiale, qualche sirena di mercato gli giungerà all'orecchio.

Gonçalo Ramos

In patria, ad appena 21 anni, è già diventato una certezza al Benfica, con il quale ha già segnato quattordici reti in questa prima parte di stagione, ma nessuno, probabilmente, si sarebbe aspettato un impatto così devastante anche in Nazionale: schierato a sorpresa da Fernando Santos al posto di un certo Cristiano Ronaldo negli ottavi contro la Svizzera, Gonçalo Ramos ha ripagato la fiducia del ct con una tripletta da sogno. Incontenibile.