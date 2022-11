Mondiali 2022, girone D: Francia agli ottavi, ultima gara decisiva per il secondo posto

Nessuna "stecca" e qualificazione agli ottavi con un turno di anticipo. La Francia di Deschamps, nonostante le tante assenze dopo il 4-1 sull'Australia batte anche la Danimarca 2-1 ed è qualificata al prossimo turno. La sfida contro la Tunisia servirà solo a decidere la posizione dei "galletti" che ovviamente vogliono arrivare primi per avere un ottavo più semplice.

Francia agli ottavi, Danimarca obbligata a vincere

Nel match contro i danesi sono sembrati ancora una volta in buona forma anche se non tutto è andato secondo i piani. Dopo un buon primo tempo, Mbappè si carica sulle spalle i suoi compagni e segna la rete dell'1-0, subito pareggiata da Christensen. Lo show della stella del PSG però non è finito e all'86' firma successo e passaggio del turno.

Kylian non è l'unico a brillare, la cerniera di centrocampo Tchouameni-Rabiot, per molti l'anello debole della Francia, è in grande crescita con il giocatore del Real Madrid padrone della mediana e lo juventino sembra pericoloso in attacco, anche se un po' impreciso in difesa. Nota di merito per Theo Hernandez che sostituisce il fratello ed è il solito stantuffo a sinistra.

Australia-Danimarca sarà decisiva

E la Danimarca? Ora i danesi hanno le spalle al muro, devono vincere contro l'Australia che oggi ha battuto la Tunisia 1-0 ed è salita a 3 punti in classifica. I socceroos contro Eriksen e compagni hanno due risultati su tre, bisognerà capire se questo vantaggio servirà ad annullare il gap tecnico tra le due rose.

Fuori dai giochi la Tunisia che dopo la buona prova alla prima è caduta contro l'Australia ed è destinata a lasciare il Qatar dopo solo tre partite.