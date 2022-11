Mondiali 2022, girone G: il Brasile già incanta, duello Svizzera-Serbia per il secondo posto

Ha vinto la Svizzera, che ha superato per 1-0 grazie ad una rete di Embolo il Camerun, ma, soprattutto, ha vinto il Brasile, che si è sbarazzato dell'ostica Serbia con un 2-0 firmato Richarlison. Questi i risultati della prima giornata del girone G dei Mondiali 2022, con verdeoro ed elvetici che si sono quindi portati in testa alla classifica dopo i primi novanta minuti. Lunedì 28 novembre si disputerà il secondo turno, che vedrà in programma Camerun-Serbia (alle 11 italiane) e Brasile-Svizzera (alle 17 italiane).

Mondiali 2022, il punto sul girone G

Partiamo dal Brasile, grande favorita non solo del girone, ma, insieme alla Francia, dell'intero torneo. Quello contro la Serbia, per i sudamericani, era un debutto tutt'altro che morbido, considerate le potenzialità degli uomini di Stojkovic, ma la Seleçao è stata capace di far un sol boccone degli avversari, soprattutto nella ripresa, quando, in cattedra, sono saliti Vinicius e Richarlison, che hanno messo a ferro e fuoco la difesa serba. Una prova di spessore quella offerta dai brasiliani, che sembrano non avere rivali per la conquista del primo posto nel girone. A macchiare il debutto, tuttavia, l'infortunio di Neymar, che sta mettendo apprensione nello staff di Tite.

Ha vinto invece senza incantare la Svizzera, che si è confermata ancora una volta squadra non particolarmente bella a vedersi ma tremendamente efficace. Gli elvetici, con la vittoria contro il Camerun, hanno fatto un buon passo in avanti verso gli ottavi, il cui accesso, probabilmente, passerà dal match dell'ultima giornata contro la Serbia, formazione da rivedere contro un avversario più alla sua portata.

Chi sembra invece già quasi tagliato fuori dal discorso qualificazione è il Camerun. Il ko con la Svizzera, infatti, mette già con l'acqua alla gola gli africani, che, adesso, dovranno necessariamente fare risultato contro la Serbia e, probabilmente, anche contro il Brasile nell'ultima giornata. Insomma, per gli uomini di Song servirebbe una mezza impresa per non fermarsi già alla fase a gironi in Qatar.