Francia, anche Hernandez va ko: è l'ottavo forfait Mondiale

Non c'è pace per Deschamps e per la Francia. I galletti campioni in carica all'esordio hanno schiantato l'Australia volando in testa al proprio girone. Dieci minuti di sofferenza con svantaggio iniziale, poi la rimonta griffata Rabiot, Giroud e Mbappé; sarebbe stata la serata perfetta e invece è arrivato un altro infortunio.

Lucas Hernandez, proprio in occasione del gol avversario, ha subito la lesione del legamento anteriore del ginocchio, per lui sei mesi di stop, Mondiali con la Francia e stagione con il Bayer Monaco finita. Il fratello del milanista Theo era riuscito ad entrare nella rosa di Deschamps nonostante un periodo travagliato dovuto ad altri problemi fisici, ma questa volta ha dovuto alzare bandiera bianca.

Tutti gli infortuni della Francia ai Mondiali

Una tegola per Deschamps che perde il giocatore che gli ha permesso in passato di passare dalla difesa a quattro a quella a tre anche a gara in corso. Giocherà il fratello Theo da qui alla fine della rassegna in Qatar che ieri è stato decisamente all'altezza della situazione.

Il problema infortuni per la Francia però adesso inizia a preoccupare, a pochi giorni dal'esordio si era fermato Benzema che Deschamp ha deciso di non sostiture puntando forte su Giroud, questa volta non ci sarà invece scelta, il Mondiale è iniziato e Lucas Hernandez non potrà essere sostituito. Così i transalpini da qui alla fine avranno solo 24 giocatori, con due che non sono in perfette condizioni fisiche: Varane e Camavinga.

La sfortuna si è abbattuta sulla Francia a partire da settembre quando Boubacar Kamara, mediano inseguito da mezza Europa e poi finito all'Aston Villa, ha subito un grave infortunio al ginocchio e ha dovuto dare forfait. Il centrocampo transalpino si è sgretolato nei mesi successivi con i forfait di Pogba e Kanté, ma il peggio doveva ancora arrivare. Subito dopo aver ricevuto la convocazione ha alzato bandiera bianca il difensore del PSG Kimpembé che ha ammesso di non poter rispondere perché non in condizione dopo l'infortunio di inizio stagione. Un'altro forfait quindi dopo quello del portiere milanista Maignan, vittima di una ricaduta e fuori ormai da settembre. Gli ultimi due infortuni della Francia sono arrivati nel brevissimo ritiro pre Qatar, prima si è fermato il gioiello del Lipsia Nkuku, poi è toccato a Benzema.

Otto forfait che però non hanno tolto la Francia dalla lista delle possibili vincitrici, la rosa di Deschamps è ancora tra le più forti e lo ha dimostrato ieri quando al momento delle sostituzioni il tecnico ha potuto inserire al posto di Tchouameni, Dembelé, Pavard e Giroud, Fofana, Coman, Koundé e Marcus Thuram.