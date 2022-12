Inghilterra-Francia, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Sabato 10 dicembre alle 20 Inghilterra e Francia si sfidano per proseguire la corsa ai Mondiali. Gli inglesi sognano il trionfo iridato che manca ormai dal lontanissimo 1966, i transalpini tentano di bissare il successo del 2018 per entrare nella storia del calcio, solo Brasile e Italia hanno vinto due edizioni di fila. Una sfida di altissimo livello tra due squadre che hanno fatto vedere ottime cose fino a qui e sono lanciatissime.

L'Inghilterra è ancora imbattuta, ha il miglior attacco del torneo con 12 reti e agli ottavi ha vinto 3-0 con il Senegal. Sensazioni più che positive ha destato anche la Francia che, trascinata dal capocannoniere Mbappé (5 gol), ha perso solo la sfida inifluente con la Tunisa e nel turno precedente ha spazzato via la Polonia (3-1).

Inghilterra-Francia: le scelte di Southgate

Nessun cambio in vista nella formazione dell'Inghilterra che potrebbe anche ritrovare Sterling. Nel tridente offensivo però ad accompagnare Kane ci saranno i giovani terribili Saka e Fode, mentre a centrocampo sarà Bellingham il faro della manovra dei britannici. Tutto fatto anche in difesa dove sarà Walker a provare a limitare Mbappé.

Inghilterra-Francia: le scelte di Deschamps

Formazione "tipo" anche per la Francia con Deschamps che punta sulla buona vena di Giroud, centravanti che è diventato il marcatore più prolifico della storia della Nazionale, e sul terzetto tutto velocità e fantasia alle sue spalle: Mbappé, Griezmann e Dembelé. Due gli "italiani" titolari, Theo Hernandez e sinistra e Rabiot in mezzo al campo, in difesa confermato a destra Koundé con Varane e Upamecano coppia centrale.

Inghilterra-Francia: probabili formazioni

Inghilterra (4-3-3): Pickford; Walker, Stones, Maguire, Shaw; Rice, Henderson, Bellingham; Saka, Kane, Foden. CT. Southgate

Francia (4-2-3-1): Lloris ; Koundé, Varane, Upamecano, Theo Hernandez; Tchouameni, Rabiot; Dembélé, Griezmann, Mbappé; Giroud. CT. Deschamps

Inghilterra-Francia in diretta tv e streaming

La sfida valida per i quarti di finale del Mondiale tra Francia e Inghilterra di sabao 10 dicembre alle 20 sarà trasmessa in diretta tv da Rai Uno e in streming da RaiPlay, disponibili sia sul sito ufficiale che sulla App.