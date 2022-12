Messi e i Mondiali da record: i quattro primati della Pulce in Qatar

Sono i Mondiali di Leo Messi. Il fenomeno argentino ha conquistato ieri l'accesso alla finale del 18 dicembre con la sua Argentina che ha schiantato la Croazia. Domenica l'ultimo atto della competizione con la Pulce che sfiderà una tra Marocco e Francia, in campo questa sera alle 20. Il capitano potrebbe così alzare al cielo la Coppa del Mondo, l'unico trofeo che manca nella sua vatissima bacheca.

Tabellone Mondiali 2022: calendario, data e orario (diretta tv Rai 1 Rai 2 e streaming Rai Play) di tutte le partite

Tutti i recordi battuti da Messi in Qatar

E' lui il trascinatore della Nazionale sudamericana, è lui a cui tutto un Paese chiede di riportare la Coppa in Argentina a 36 anni di distanza dall'ultima volta. Messi ci proverà, ma il suo torneo è già nella storia, sono infatti tanti i record battuti dal giocatore del PSG.

Il rigore trasformato in semifinale vale come undicesimo gol segnato con l'Argentina in un Mondiale, uno in più di Gabriel Omar Batistuta che fino a ieri deteneva il record di reti nelle rassegne iridate con la maglia dell'Albiceleste. La Pulce però non si è fermata qui e ha anche fornito l'assist per la marcatura di Julian Alvarez, salendo a 10 assistenze nella più importante competizione calcistica del pianeta e scavalcando il primatista nazionale Diego Armando Maradona.

Il gol più assist di ieri fa entrare Messi nella storia anche a livello più ampio, è infatti il primo giocatore ad avere messo a referto una rete e un passaggio chiave in quattro partite della Coppa del Mondo. Finita qui? No, il record più importante infatti è quello delle presenze ai Mondiali, se metterà piede in campo nella finale salirà a 26 partite giocate diventando l'uomo con più sfide giocate nella storia della Coppa del Mondo, sorpassando Lothar Matthaus che è fermo a quota 25.