Olanda-Stati Uniti, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Sarà Olanda-Stati Uniti a dare il via alla fase ad eliminazione diretta dei Mondiali 2022. Orange e States, che hanno chiuso rispettivamente al primo ed al secondo posto i gironi A e B, si affronteranno sabato 3 dicembre alle 16 italiane al Khalifa International Stadium di Al Rayyan. Un match che si preannuncia più incerto di quanto possa sembrare sulla carta: la formazione di Van Gaal, malgrado i buoni risultati ottenuti, non ha infatti fin qui particolarmente brillato dal punto di vista delle prestazioni, mentre Pulisic e compagni, nonostanto un tasse tecnico sicuramente inferiore a quello degli olandesi, hanno fatto intravedere cose interessanti e, non a caso, hanno fermato sullo 0-0 anche la blasonata Inghilterra. L'Olanda, per avere la meglio sugli americani, sarà quindi chiamata ad una prova di qualità, facendo uno step in avanti rispetto a quanto visto fino ad oggi. La vincente della sfida, ai quarti di finale, troverà una tra Argentina e Australia.

Olanda-Stati Uniti, le scelte di Van Gaal

Van Gaal, per la sfida contro gli Stati Uniti, dovrebbe affidarsi al 3-4-1-2. In attacco certo del posto Gapko, già autore di tre reti nel torneo, con l'altra maglia contesa da Depay, fin qui non particolarmente brillante, e Bergwijn. Sulla trequarti spazio per Klaasen, mentre in mezzo al campo Koopmeiners dovrebbe essere preferito a Berghuis per affiancare De Jong. Sulle corsie esterne Dumfries e Blind, in difesa spazio per Van Dijk, Aké ed uno tra Timber e De Ligt, con il primo al momento favorito. Tra i pali Noppert.

Olanda-Stati Uniti, le scelte di Berhalter

Berhalter, dall'altra parte, proseguirà con il 4-3-3 visto nelle prime uscite del torneo, con Weah e Pulisic ad agire ai lati di Sargent in attacco. A centrocampo Adams in cabina di regia con McKennie e Musah a fare da mezzali, in difesa Zimmermann e Ream in mezzo con Dest a destra e Robinson a sinistra. In porta Turner.

Olanda-Stati Uniti, le probabili formazioni

Olanda (3-4-1-2): Noppert; Timber, Van Dijk, Aké; Dumfries, F. De Jong, Koopmeiners, Blind; Klaasen; Bergwijn, Gapko. Ct. Van Gaal

Stati Uniti (4-3-3): Turner; Dest, Zimmermann, Ream, Robinson; McKennie, Adams, Musah; Weah, Sargent, Pulisic. Ct. Berhalter

Olanda-Stati Uniti, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La partita Olanda-Stati Uniti sarà trasmessa in diretta in chiaro in esclusiva dalla Rai, che detiene i diritti sul torneo, su Rai Uno. La sfida sarà inoltre visibile in streaming su Rai Play: in questo caso basterà collegarsi al portale di riferimento tramite pc o notebook oppure scaricare l'apposita app su dispositivi mobili quali tablet e smartphone.