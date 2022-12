Mondiali 2022, dove vedere le partite di oggi 1 dicembre in tv e streaming

Sono quattro le partite dei Mondiali 2022 in calendario nella giornata di oggi, giovedì 1 dicembre. Alle 16 italiane, per il gruppo F, si giocheranno Croazia-Belgio e Canada-Marocco. Un girone in cui tutto è ancora in bilico: eccezion fatta per i canadesi, già eliminati, le altre tre formazioni sono infatti in piena corsa per la qualificazione, con la classifica che, al momento, è guidata da Croazia e Marocco a quota 4 davanti al Belgio a 3. Gli uomini di Roberto Martinez sono quindi obbligati alla vittoria contro Modric e compagni: un pareggio basterebbe soltanto in caso di pesante sconfitta del Marocco con il Canada. Alle 20, per il gruppo E, sono invece in programma Giappone-Spagna e Costa Rica-Germania. Anche qui, a novanta minuti dal termine, ancora tutto da decidere, con la classifica che vede la Spagna al comando a 4 seguita da Giappone e Costa Rica a 3 e la Germania a 1.

Croazia-Belgio, le probabili formazioni

Croazia (4-3-3): Livakovic; Juranovic, Lovren, Gvardiol, Sosa; Modric, Brozovic, Kovacic; Kramaric, Livaja, Perisic.

Belgio (3-4-2-1): Courtois; Dendoncker, Alderweireld, Vertonghen; Meunier, Witsel, Tielemans, Castagne; E. Hazard, De Bruyne; Lukaku.

Croazia-Belgio, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La partita Croazia-Belgio sarà trasmessa in diretta in chiaro in esclusiva dalla Rai, che detiene i diritti sul torneo, su Rai Uno. La sfida sarà inoltre visibile in streaming su Rai Play: in questo caso basterà collegarsi al portale di riferimento tramite pc o notebook oppure scaricare l'apposita app su dispositivi mobili quali tablet e smartphone. La telecronaca dell'incontro sarà affidata ad Alberto Rimedio, commento tecnico di Antonio Di Gennaro.

Canada-Marocco, le probabili formazioni

Canada (3-5-2): Borjan; Johnston, Vitoria, Miller; Buchanan, Hutchinson, Eustaquio, Davies, Laryea; David, Larin.

Marocco (4-3-3): Bounou; Hakimi, Saiss, Aguerd, Mazraoui; Ounahi, S. Amrabat, Amallah; Ziyech, En-Nesyri, Boufal.

Canada-Marocco, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La partita Canada-Marocco sarà trasmessa in diretta in chiaro in esclusiva dalla Rai, che detiene i diritti sul torneo, su Rai Sport + HD. La sfida sarà inoltre visibile in streaming su Rai Play: in questo caso basterà collegarsi al portale di riferimento tramite pc o notebook oppure scaricare l'apposita app su dispositivi mobili quali tablet e smartphone. La telecronaca sarà di Mario Di Gennaro e Andrea Stramaccioni.

Giappone-Spagna, le probabili formazioni

Giappone (4-2-3-1): Gonda; Yamane, Itakura, Yoshida, Nagatomo; Morita, Endo; Doan, Kamada, J. Ito; Asano.

Spagna (4-3-3): Unai Simon; Carvajal, Rodri, Laporte, Jordi Alba; Gavi, Busquets, Pedri; Ferran Torres, Asensio, Dani Olmo.

Giappone-Spagna, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La partita Giappone-Spagna sarà trasmessa in diretta in chiaro in esclusiva dalla Rai, che detiene i diritti sul torneo, su Rai Uno. La sfida sarà inoltre visibile in streaming su Rai Play: in questo caso basterà collegarsi al portale di riferimento tramite pc o notebook oppure scaricare l'apposita app su dispositivi mobili quali tablet e smartphone. La telecronaca dell'incontro sarà affidata a Stefano Bizzotto, commento tecnico di Daniele Adani.

Costa Rica-Germania, le probabili formazioni

Costa Rica (5-4-1): Keylor Navas; Fuller, Duarte, Waston, Vargas, Oviedo; Torres, Borges, Tejeda, Campbell; Contreras.

Germania (4-2-3-1): Neuer; Klostermann, Süle, Rüdiger, Raum; Kimmich, Gündogan; Gnabry, Musiala, Sané; Füllkrug.

Costa Rica-Germania, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La partita Costa Rica-Germania sarà trasmessa in diretta in chiaro in esclusiva dalla Rai, che detiene i diritti sul torneo, su Rai Sport + HD. La sfida sarà inoltre visibile in streaming su Rai Play: in questo caso basterà collegarsi al portale di riferimento tramite pc o notebook oppure scaricare l'apposita app su dispositivi mobili quali tablet e smartphone. La telecronaca sarà di Luca De Capitani e Sebino Nela.