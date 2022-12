Mondiali 2022, dove vedere le partite di oggi 2 dicembre in tv e streaming

Cala il sipario sulla prima fase dei Mondiali 2022. Nella giornata di oggi, venerdì 2 dicembre, si disputeranno le ultime gare dei gironi che andranno a definire il quadro degli ottavi di finale, al via da sabato 3. Alle 16 italiane, per il gruppo H, si disputeranno Corea del Sud-Portogallo e Ghana-Uruguay. I lusitani sono già matematicamente qualificati al turno successivo e, con un pareggio, sarebbero certi anche del primo posto, mentre poche sono le speranze di passaggio del turno della Corea del Sud, che dovrebbe battere la squadra di Fernando Santos e sperare in buone notizie dall'altro campo. Ha l'aria dello spareggio, invece, la sfida tra Ghana e Uruguay, con gli africani al momento secondi con i loro 3 punti (1 per i sudamericani).

Alle 20, per il gruppo G, si disputeranno Serbia-Svizzera, vero e proprio spareggio per il secondo posto, e Camerun-Brasile, con i verdeoro già qualificati (africani, invece, chiamati all'impresa per sperare nella qualificazione).

Corea del Sud-Portogallo, le probabili formazioni

Corea del Sud (4-2-3-1): Kim Seung-gyu; Kim Moon-hwan, Kim Young-gwon, Kim Min-jae, Kim Jin-Su; Jung Woo-young, Hwang In-beom; Lee Kang-in, Jeong Woo-yeong, Son Heung-min; Cho Gue-sung. Ct. Bento

Portogallo (4-3-3): Diogo Costa; Cancelo, Pepe, Antonio Silva, Guerreiro; Bernardo Silva, William Cavalho, Palhinha; Joao Felix, Cristiano Ronaldo, Rafael Leao. Ct. Fernando Santos

Corea del Sud Portogallo, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La partita Corea del Sud-Portogallo sarà trasmessa in diretta in chiaro in esclusiva dalla Rai, che detiene i diritti sul torneo, su Rai Uno. La sfida sarà inoltre visibile in streaming su Rai Play: in questo caso basterà collegarsi al portale di riferimento tramite pc o notebook oppure scaricare l'apposita app su dispositivi mobili quali tablet e smartphone. La telecronaca dell'incontro sarà affidata a Stefano Bizzotto, commento tecnico di Daniele Adani.

Ghana-Uruguay, le probabili formazioni

Ghana (4-2-3-1): Ati Zigi; Lamptey, Salisu, Amartey, Mensah; Partey, Samed; Kudus, A. Ayew, J. Ayew; I. Williams. Ct. Addo

Uruguay (4-3-3): Rochet; Varela, Godin, Gimenez, Olivera; Valverde, Vecino, Bentancur; De Arrascaeta, Suarez, Nuñez. Ct. Alonso

Ghana-Uruguay, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La partita Ghana-Uruguay sarà trasmessa in diretta in chiaro in esclusiva dalla Rai, che detiene i diritti sul torneo, su Rai Sport + HD. La sfida sarà inoltre visibile in streaming su Rai Play: in questo caso basterà collegarsi al portale di riferimento tramite pc o notebook oppure scaricare l'apposita app su dispositivi mobili quali tablet e smartphone. La telecronaca sarà di Luca De Capitani e Sebino Nela.

Serbia-Svizzera, le probabili formazioni

Serbia (3-4-2-1): V. Milinkovic-Savic; Veljkovic, Milenkovic, S. Mitrovic; Zivkovic, Lukic, Maksimovic, Kostic; Tadic, S. Milinkovic-Savic; A. Mitrovic. Ct- Stojkovic

Svizzera (4-2-3-1): Sommer; Widmer, Akanji, Elvedi, Rodriguez; Xhaka, Freuler; Shaqiri, Sow, Vargas; Embolo. Ct. Yakin

Serbia-Svizzera, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La partita Serbia-Svizzera sarà trasmessa in diretta in chiaro in esclusiva dalla Rai, che detiene i diritti sul torneo, su Rai Sport + HD. La sfida sarà inoltre visibile in streaming su Rai Play: in questo caso basterà collegarsi al portale di riferimento tramite pc o notebook oppure scaricare l'apposita app su dispositivi mobili quali tablet e smartphone. La telecronaca sarà di Mario Di Gennaro e Andrea Stramaccioni.

Camerun-Brasile, le probabili formazioni

Camerun (4-4-2): Epassy; Fai, Nkoulou, Castelletto, Tolo; Hongla, Anguissa, Oum Gouet, Toko Ekambi; Aboubakar, Choupo-Moting. Ct. Song

Brasile (4-2-3-1): Ederson; Dani Alves, Militao, Bremer, Telles; Fabinho, Bruno Guimares; Antony, Paquetà, Rodrygo; Gabriel Jesus. Ct. Tite

Camerun-Brasile, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La partita Camerun-Brasile sarà trasmessa in diretta in chiaro in esclusiva dalla Rai, che detiene i diritti sul torneo, su Rai Uno. La sfida sarà inoltre visibile in streaming su Rai Play: in questo caso basterà collegarsi al portale di riferimento tramite pc o notebook oppure scaricare l'apposita app su dispositivi mobili quali tablet e smartphone. La telecronaca dell'incontro sarà affidata ad Alberto Rimedio, commento tecnico di Antonio Di Gennaro.