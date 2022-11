Mondiali 2022, dove vedere le partite di oggi in tv e streaming

Dopo la partita inaugurale Qatar-Ecuador, che si è disputata nella giornata di ieri, sono tre le gare dei Mondiali 2022 in programma oggi, lunedì 21 novembre. Ad aprire il programma, alle 14 italiane, sarà Inghilterra-Iran, match valevole per il girone B in cui gli uomini di Southgate andranno alla ricerca dei tre punti per iniziare al meglio il loro cammino. Alle 17, per il girone A, si disputerà invece Senegal-Olanda, sfida non priva di insidie per gli orange: gli africani, malgrado l'assenza della loro stella Sadio Mané, costretto ad alzare bandiera bianca a causa di un infortunio, hanno infatti in organico buone individualità. A chiudere il programma, alle 20, sarà invece Stati Uniti-Galles, partita valevole per il girone B ed aperta ad ogni pronostico, con i gallesi che punteranno su Gareth Bale per tentare di staccare l'intera posta in palio.

Inghilterra-Iran, le probabili formazioni

Inghilterra (3-4-3): Pickford; Stones, Dier, Maguire; Trippier, Rice, Bellingham, Shaw; Foden, Kane, Sterling.

Iran (4-3-3): Beiranvand; Moharrami, Hosseini, Mohammadi, Hajsafi; Ezatolahi, Amiri, Nourollahi; Jahanbakhsh, Taremi, Ansarifard.

Inghilterra-Iran, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La partita Inghilterra-Iran sarà trasmessa in diretta in chiaro in esclusiva dalla Rai, che detiene i diritti sul torneo, su Rai Due. La sfida sarà inoltre visibile in streaming su Rai Play: in questo caso basterà collegarsi al portale di riferimento tramite pc o notebook oppure scaricare l'apposita app su dispositivi mobili quali tablet e smartphone. La telecronaca di Inghilterra-Iran sarà curata da Stefano Bizzotto, con il commento tecnico di Daniele Adani.

Senegal-Olanda, le probabili formazioni

Senegal (4-3-3): Mendy; Sabaly, Koulibaly, Diallo, Ballo-Touré; Idrissa Gueye, Pape Gueye, Matar Sarr; Diatta, Dia, Ismaila Sarr.

Olanda (3-5-2): Pasveer; Timber, van Dijk, Aké; Dumfries, Berghuis, De Jong, Koopmeiners, Blind; Janssen, Bergwijn.

Senegal-Olanda, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La partita Senegal-Olanda sarà trasmessa in diretta in chiaro in esclusiva dalla Rai, che detiene i diritti sul torneo, su Rai Due. La sfida sarà inoltre visibile in streaming su Rai Play: in questo caso basterà collegarsi al portale di riferimento tramite pc o notebook oppure scaricare l'apposita app su dispositivi mobili quali tablet e smartphone. La telecronaca di Inghilterra-Iran sarà curata da Luca De Capitani, con il commento tecnico di Sebino Nela.

Stati Uniti-Galles, le probabili formazioni

Stati Uniti (4-3-3): Turner; Dest, Zimmerman, Carter-Vickers, Robinson; McKennie, Adams, Musah; Pulisic, Weah, Aaronson.

Galles (3-4-3): Hennessey; Mepham, Rodon, Davies; C. Roberts, Ampadu, Ramsey, N. Williams; Bale, Moore, James.

Stati Uniti-Galles, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La partita Stati Uniti-Galles sarà trasmessa in diretta in chiaro in esclusiva dalla Rai, che detiene i diritti sul torneo, su Rai Uno. La sfida sarà inoltre visibile in streaming su Rai Play: in questo caso basterà collegarsi al portale di riferimento tramite pc o notebook oppure scaricare l'apposita app su dispositivi mobili quali tablet e smartphone. La telecronaca di Inghilterra-Iran sarà curata da Alberto Rimedio, con il commento tecnico di Antonio Di Gennaro.