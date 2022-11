Mondiali 2022, dove vedere le partite di oggi 22 novembre in tv e streaming

Ben quattro le partite dei Mondiali 2022 in calendario nella giornata di oggi, martedì 22 novembre. Ad aprire il programma, alle 11 italiane, sarà Argentina-Arabia Saudita, gara valevole per il girone C ed in cui il pronostico pende tutto dalla parte dell'Albiceleste. Alle 14, per il gruppo D, si disputerà Danimarca-Tunisia, match in cui tutti gli occhi saranno puntati su Christian Eriksen, ancora protagonista con la maglia della nazionale danese dopo il malore accusato ad Euro 2020. Alle 17 sarà la volta di Messico-Polonia, partita valida per il girone C, mentre alle 20, per il gruppo D, scenderanno in campo i campioni in carica della Francia, che affronteranno l'Australia. Un match a cui i transalpini si presenteranno dopo il forfait di Benzema, costretto a saltare il torneo a causa di un infortunio.

Argentina-Arabia Saudita, le probabili formazioni

Argentina (4-3-3): E. Martinez; Molina, Otamendi, Romero, Acuna: De Paul, Paredes, Mac Allister; Messi, Lautaro, Di Maria. Ct: Scaloni

Arabia Saudita (4-2-3-1): Al-Owais; Al-Burayk, Al-Bulaihi, Al-Amri, Al-Shahrani; Kanno, Otayf; Al-Buraikan, Al-Faraj, S. Al-Dawsari; Al-Shehri. Ct: Renard

Argentina-Arabia Saudia, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La partita Argentina-Arabia Saudita sarà trasmessa in diretta in chiaro in esclusiva dalla Rai, che detiene i diritti sul torneo, su Rai Due. La sfida sarà inoltre visibile in streaming su Rai Play: in questo caso basterà collegarsi al portale di riferimento tramite pc o notebook oppure scaricare l'apposita app su dispositivi mobili quali tablet e smartphone.

Danimarca-Tunisia, le probabili formazioni

Danimarca (4-3-3): Schmeichel; Kristensen, Christensen, Kjaer, Maehle; Delaney, Hojbjerg, Eriksen; Skov Olsen, Dolberg, Damsgaard. Ct: Hjulmand.

Tunisia (4-3-3): Dahmen; Drager, Bronn, Talbi, Abdi; Chalaali, Laidouni, Skhiri; Msakni, Jaziri, Khazri. Ct: Khadri.

Danimarca-Tunisia, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Messico-Polonia, le probabili formazioni

Messico (4-3-3): Ochoa; Sanchez, Montes, Moreno, Gallardo; Guardado, Herrera, E. Alvarez; Lozano, Funes Mori, Vega. Ct: Martino

Polonia (3-5-2): Szczesny; Bednarek, Glik, Kiwior; Cash, Zurkowski, Krychowiak, Zielinski, Zalewski; Milik, Lewandowski. Ct: Michniewicz

Messico-Polonia, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Francia-Austrialia, le probabili formazioni

Francia (4-2-3-1): Lloris; Pavard, Varane, Upamecano, L. Hernandez; Tchouaméni, Rabiot; Dembelé, Griezmann, Mbappé; Giroud.Ct: Deschamps

Australia (4-2-3-1): Ryan; Atkinson, Rowles, Souttar, Behich; Irvine, Mooy; Leckie, Hrustic, Mabil; Maclaren. Ct: Arnold

Francia-Australia, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La partita Francia-Australia sarà trasmessa in diretta in chiaro in esclusiva dalla Rai, che detiene i diritti sul torneo, su Rai Uno. La sfida sarà inoltre visibile in streaming su Rai Play: in questo caso basterà collegarsi al portale di riferimento tramite pc o notebook oppure scaricare l'apposita app su dispositivi mobili quali tablet e smartphone.