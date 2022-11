Mondiali 2022, dove vedere le partite di oggi mercoledì 23 novembre in tv e streaming

Sono ben quattro le partite dei Mondiali 2022 in calendario nella giornata di oggi, mercoledì 23 novembre. Ad aprire il programma, alle 11 italiane, Marocco-Croazia, gara valevole per il gruppo F in cui Modric e compagni, vice campioni del mondo in carica, andranno a caccia dei tre punti per iniziare con il piede giusto il proprio torneo. Alle 14 sarà la volta della Germania, che, nel girone E, affronterà il Giappone di Moriyasu in una sfida non priva di insidie. Alle 17, sempre per il gruppo E, in campo anche la Spagna di Luis Enrique, che se la vedrà con il Costa Rica. Alle 20, infine, Belgio-Canada, in cui gli esperti giocatori di Martinez se la vedranno con la freschezza dei Canucks.

Marocco-Croazia, le probabili formazioni

Marocco (4-3-3): Bounou; Hakimi, Saiss, Aguerd, Mazraoui; Ounahi, S. Amrabat, Chair; Ziyech, En-Nesyri, Boufal. Ct: Regragui

Croazia (4-3-3): Livakovic; Stanisic, Lovren, Gvardiol, Barisic; Kovacic, Brozovic, Modric; Vlasic, Kramaric, Perisic. Ct: Dalic

Marocco-Croazia, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La partita Marocco-Croazia sarà trasmessa in diretta in chiaro in esclusiva dalla Rai, che detiene i diritti sul torneo, su Rai Due. La sfida sarà inoltre visibile in streaming su Rai Play: in questo caso basterà collegarsi al portale di riferimento tramite pc o notebook oppure scaricare l'apposita app su dispositivi mobili quali tablet e smartphone.

Germania-Giappone, le probabili formazioni

Germania (4-2-3-1): Neuer; Kehrer, Süle, Rüdiger, Raum; Kimmich, Goretzka; Gnabry, Musiala, Hofmann; Havertz. Ct: Flick

Giappone (4-2-3-1): Gonda; Sakai, Tomiyasu, Yoshida, Nagatomo; Endo, Shibasaki; Kubo, Kamada, Minamino: Maeda. Ct: Moriyasu

Germania-Giappone, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Germania-Giappone, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La partita Germania-Giappone sarà trasmessa in diretta in chiaro in esclusiva dalla Rai su Rai Due.

Spagna-Costa Rica, le probabili formazioni

Spagna (4-3-3): Unai Simon; Azpilicueta, Pau Torres, Laporte, Jordi Alba; Gavi, Busquets, Pedri; Ferran Torres, Morata, Ansu Fati. Ct: Luis Enrique

Costa Rica (4-4-2): Navas; C. Martinez, Duarte, Calvo, Oviedo; Torres, Borges, Tejeda, Bennette; Contreras, Campbell. Ct: Suarez

Spagna-Costa Rica, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Spagna-Costa Rica, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La partita Spagna-Costa Rica sarà trasmessa in diretta in chiaro in esclusiva dalla Rai su Rai Due.

Belgio-Canada, le probabili formazioni

Belgio (3-4-2-1): Courtois; Debast, Alderweireld, Vertonghen; Meunier, Witsel, Tielemans, Carrasco; De Bruyne, E. Hazard; Batshuayi. Ct: Martinez

Canada: (3-5-2): Borjan; Johnston, Miller, Vitoria; Buchanan, Hutchinson, Eustaquio, Davies, Adekugbe; David, Larin. Ct: Herdman

Belgio-Canada, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La partita Belgio-Canada sarà trasmessa in diretta in chiaro in esclusiva dalla Rai, che detiene i diritti sul torneo, su Rai Uno. La sfida sarà inoltre visibile in streaming su Rai Play: in questo caso basterà collegarsi al portale di riferimento tramite pc o notebook oppure scaricare l'apposita app su dispositivi mobili quali tablet e smartphone.