Mondiali 2022, dove vedere le partite di oggi giovedì 24 novembre in tv e streaming

Sono quattro le partite dei Mondiali 2022 in calendario nella giornata di oggi, giovedì 24 novembre. Ad aprire il programma, alle 11 italiane, Svizzera-Camerun, valevole per il gruppo G e dal pronostico incerto. Alle 14, per il gruppo H, sarà la volta di Uruguay-Corea del Sud, in cui i sudamericani andranno a caccia dei tre punti per iniziare al meglio il loro torneo, mentre alle 17, sempre per il girone H, si disputerà Portogallo-Ghana, match in cui tutti gli occhi saranno puntati su Cristiano Ronaldo, fresco di rescissione del contratto dal Manchester United. A chiudere la giornata, alle 20, la sfida Brasile-Serbia per il gruppo G, che segnerà il debutto dei verdeoro, tra i principali candidati alla vittoria finale del torneo.

Svizzera-Camerun, le probabili formazioni

Svizzera (4-2-3-1): Sommer; Widmer, Akanji, Elvedi, Rodriguez; Xhaka, Freuler; Shaqiri, Sow, Vargas; Embolo. Ct: Yakin

Camerun (4-4-2): Onana; Fai, Nkoulou, Castelletto, Tolo; Hongla, Anguissa, Oum Gouet, Toko Ekambi; Aboubakar, Choupo-Moting. Ct: Song

Svizzera-Camerun, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La partita Svizzera-Camerun sarà trasmessa in diretta in chiaro in esclusiva dalla Rai, che detiene i diritti sul torneo, su Rai Due. La sfida sarà inoltre visibile in streaming su Rai Play: in questo caso basterà collegarsi al portale di riferimento tramite pc o notebook oppure scaricare l'apposita app su dispositivi mobili quali tablet e smartphone.

Uruguay-Corea del Sud, le probabili formazioni

Uruguay (4-4-2): Rochet; Caceres, Godin, Gimenez, Olivera; Vecino, Valverde, Bentancur, De Arrascaeta; Nuñez, Suarez. Ct: Alonso

Corea del Sud (4-4-2): Kim Seung-gyu; Kim Moon-hwan, Kim Young-gwon, Kim Min-jae, Kim Jin-Su; Lee Jae-sung, Jeong Woo-Yeong, Hwang In-beom, Na Sang-ho; Son Heung-min, Cho Gue-sung. Ct: Bento

Uruguay-Corea del Sud, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La partita Uruguay-Corea del Sud sarà trasmessa in diretta in chiaro in esclusiva dalla Rai, che detiene i diritti sul torneo, su Rai Due. La sfida sarà inoltre visibile in streaming su Rai Play: in questo caso basterà collegarsi al portale di riferimento tramite pc o notebook oppure scaricare l'apposita app su dispositivi mobili quali tablet e smartphone.

Portogallo-Ghana, le probabili formazioni

Portogallo (4-3-3): Diogo Costa; Cancelo, Ruben Dias, Pepe, Nuno Mendes; Ruben Neves, William Carvalho, Bruno Fernandes; Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo, Leao. Ct: Santos

Ghana (4-2-3-1): Ati Zigi; Odoi, Salisu, Amartey, Baba; Partey, Samed; Kudus, A. Ayew, J. Ayew; Williams. Ct: Addo

Portogallo-Ghana, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La partita Portogallo-Ghana sarà trasmessa in diretta in chiaro in esclusiva dalla Rai, che detiene i diritti sul torneo, su Rai Due. La sfida sarà inoltre visibile in streaming su Rai Play: in questo caso basterà collegarsi al portale di riferimento tramite pc o notebook oppure scaricare l'apposita app su dispositivi mobili quali tablet e smartphone.

Brasile-Serbia, le probabili formazioni

Brasile (4-2-3-1): Alisson; Danilo, Thiago Silva, Marquinhos, Alex Sandro; Fred, Casemiro; Rapinha, Neymar, Vinicius; Richarlison. Ct: Tite

Serbia (3-4-1-2): V. Milinkovic-Savic; Veljkovic, Milenkovic, Pavlovic; Zivkovic, Lukic, S. Milinkovic-Savic, Kostic; Tadic; Vlahovic, Mitrovic. Ct: Stojkovic

Brasile-Serbia, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La partita Brasile-Serbia sarà trasmessa in diretta in chiaro in esclusiva dalla Rai, che detiene i diritti sul torneo, su Rai Uno. La sfida sarà inoltre visibile in streaming su Rai Play: in questo caso basterà collegarsi al portale di riferimento tramite pc o notebook oppure scaricare l'apposita app su dispositivi mobili quali tablet e smartphone.