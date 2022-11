Mondiali 2022, dove vedere le partite di oggi 26 novembre in tv e streaming

Sono quattro le partite dei Mondiali 2022 in calendario nella giornata di oggi, sabat0 26 novembre. Ad aprire il programma, alle 11 italiane, Tunisia-Australia, gara valida per il girone D: gli africani, all'esordio, hanno fermato sul pari la Danimarca, mentre gli australiani sono stati travolti per 4-1 dalla Francia dopo essersi portati inizialmente in vantaggio. Alle 14, per il girone C, sarà la volta di Polonia-Arabia Saudita, in cui gli uomini di Renard tenteranno di dare seguito all'inaspettata vittoria colta al debutto contro l'Argentina. Alle 17, per il girone C, toccherà a Francia-Danimarca, partita in cui i transalpini cercheranno di chiudere già il discorso qualificazione, mentre alle 20, per il gruppo C, l'Argentina affronterà il Messico in una sfida già da dentro o fuori per l'Albiceleste.

Tunisia-Australia: le probabili formazioni

Tunisia (3-4-3): Dahmen; Bronn, Meriah, Talbi; Drager, Skhiri, Laidouni, Abdi; Ben Slimane, Khazri, Msakni. Ct Kadri

Australia (4-2-3-1): Ryan; Atkinson, Rowles, Souttar, Behich; Irvine, Mooy; Leckie, McGree, Goodwin; Duke. Ct. Arnold

Tunisia-Australia, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La partita Tunisia-Australia sarà trasmessa in diretta in chiaro in esclusiva dalla Rai, che detiene i diritti sul torneo, su Rai Due. La sfida sarà inoltre visibile in streaming su Rai Play: in questo caso basterà collegarsi al portale di riferimento tramite pc o notebook oppure scaricare l'apposita app su dispositivi mobili quali tablet e smartphone.

Polonia-Arabia Saudita, le probabili formazioni

Polonia (3-4-2-1): Szczesny; Bereszynski, Glik, Kiwior; Cash, Krychowiak, Zielinski, Zalewski; S. Szymanski, Kaminski; Lewandowski. Ct Michniewicz

Arabia Saudita (4-2-3-1): Al Owais; Abdulhamid, Al Tambakti, Al-Bulayhi, Al-Burayk; Al Malki, Kanno; Al-Buraikan, Al-Abed, S. Al-Dawsari; Al-Shehri. Ct. Renard

Polonia-Arabia Saudita, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Francia-Danimarca, le probabili formazioni

Francia (4-2-3-1): Lloris; Pavard, Konate, Upamecano, T. Hernandez; Tchouaméni, Rabiot; Dembélé, Griezmann, Mbappé; Giroud. Ct. Deschamps

Danimarca (3-4-2-1): Schmeichel; Christensen, Kjaer, Andersen; Kristensen, Hojbjerg, Eriksen, Maehle; Skov Olsen, Damsgaard; Dolberg. Ct. Hjulmand

Francia-Danimarca, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Argentina-Messico, le probabili formazioni

Argentina (4-3-3): E. Martinez; Montiel, L. Martinez, Otamendi, Acuna; De Paul, Paredes, Fernandez; Messi, Lautaro, Di Maria. Ct. Scaloni

Messico (4-3-3): Ochoa; Sanchez, Montes, Moreno, Gallardo; Herrera, E. Alvarez, Chavez; Vega, Martin, Lozano. Ct. Martino

Argentina-Messico, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

