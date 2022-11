Mondiali 2022, dove vedere le partite di oggi 27 novembre in tv e streaming

Sono quattro le partite dei Mondiali 2022 in calendario nella giornata di oggi, domenica 27 novembre. Ad aprire il programma, alle 11 italiane, la sfida Giappone-Costa Rica (girone E), in cui i nipponici andranno a caccia di una nuova vittoria dopo il sorprendente successo raccolto all'esordio contro l'Argentina. I centroamericani, invece, vorranno tentare di riscattare il pesante ko per 7-0 incassato contro la Spagna. Alle 14 in campo Belgio-Marocco (girone F), in cui gli uomini di Martinez, dopo la sofferta affermazione contro il Canada, cercheranno già di chiudere il discorso qualificazione. Alle 17 Croazia-Canada (girone F), che metterà in palio tre punti pesantissimi verso gli ottavi, mentre alle 20 sarà la volta del big match Spagna-Germania: una sfida già da dentro o fuori per i tedeschi, che non possono permettersi di sbagliare se vogliono rimanere in corsa per la qualificazione.

Giappone-Costa Rica, le probabili formazioni

Giappone (4-2-3-1): Gonda, Tomiyasu, Itakura, Yoshida, Nagatomo, End?, Tanaka, Kubo, Kamada, Asano, D?an. All. Moriyasu

Costa Rica (4-4-2): Navas, C. Martinez, Duarte, Calvo, Oviedo, Ruiz, Borges, Tejeda, Bennette, Ruiz, Campbell. All. Suárez Guzmán

Giappone-Costa Rica, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Giappone-Costa Rica sarà trasmessa in diretta ed in esclusiva dalla Rai - che detiene i diritti sul torneo - su Rai 2 a partire dalle ore 11. La sfida sarà inoltre visibile in streaming su Rai Play: in questo caso basterà collegarsi al portale di riferimento tramite pc o notebook oppure scaricare l'apposita app su dispositivi mobili quali tablet e smartphone.

Belgio-Marocco, le probabili formazioni

Belgio (3-4-2-1): Courtois, Dendocker, Alderweireld, Vertonghen, Meunier, Witsel, Tielemans, Carrasco, De Bruyne, E. Hazard, Batshuayi. All. Martinez

Marocco (4-3-3): Bounou, Hakimi, Saiss, Aguerd, Attiyat-Allah, Ounahi, S. Amrabat, Amallah, Ziyech, En-Nesyri, Boufal. All. Regragui

Belgio-Marocco, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Belgio-Marocco, in programma domenica 27 novembre, sarà trasmessa in diretta ed in esclusiva dalla Rai - che detiene i diritti sul torneo - su Rai 1 a partire dalle ore 14. La sfida sarà inoltre visibile in streaming su Rai Play: in questo caso basterà collegarsi al portale di riferimento tramite pc o notebook oppure scaricare l'apposita app su dispositivi mobili quali tablet e smartphone.

Croazia-Canada, le probabili formazioni

Croazia (4-3-3): Livakovic, Juranovic, Lovren, Gvardiol, Sosa, Kovacic, Brozovic, Modric, Pasalic, Kramaric, Perisic. All. Dalic

Canada (3-4-2-1): Borjan, Johnston, Miller, Vitoria, Laryea, Hutchinson, Eustaquio, Davies, David, Larin, Buchanan. All. Herdman

Croazia-Canada, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Croazia-Canada, in programma domenica 27 novembre, sarà trasmessa in diretta in chiaro in esclusiva dalla Rai, che detiene i diritti sul torneo, su Rai 1 a partire dalle ore 17. La sfida sarà inoltre visibile in streaming su Rai Play: in questo caso basterà collegarsi al portale di riferimento tramite pc o notebook oppure scaricare l'apposita app su dispositivi mobili quali tablet e smartphone.

Spagna-Germania, le probabili formazioni

Spagna (4-3-3): Unai Simon, Azpilicueta, Rodri, Laporte, Jordi Alba, Gavi, Busquets, Pedri, Ferran Torres, Morata, Dani Olmo. All. Luis Enrique

Germania (4-2-3-1): Neuer, Kehrer, Süle, Rüdiger, Raum, Kimmich, Gundogan, Muller, Musiala, Gnabry, Havertz. All. Flick

Spagna-Germania, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Spagna-Germania, in programma domenica 27 novembre, sarà trasmessa in diretta ed in esclusiva dalla Rai - che detiene i diritti sul torneo - su Rai 1 a partire dalle ore 20. La sfida sarà inoltre visibile in streaming su Rai Play: in questo caso basterà collegarsi al portale di riferimento tramite pc o notebook oppure scaricare l'apposita app su dispositivi mobili quali tablet e smartphone.