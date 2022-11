Mondiali 2022, dove vedere le partite di oggi 28 novembre in tv e streaming

Sono quattro le partite dei Mondiali 2022 in calendario nella giornata di oggi, lunedì 28 novembre. Ad aprire il programma, alle 11 italiane, Camerun-Serbia (girone G), un vero e proprio spareggio per le due formazioni, sconfitte rispettivamente da Svizzera e Brasile all'esordio. Alle 14 in campo Corea del Sud-Ghana (girone H), in cui gli asiatici cercheranno di dare seguito al buon pareggio raccolto contro l'Uruguay. Gli africani, invece, non possono sbagliare dopo la sconfitta con il Portogallo. Alle 17 Brasile-Svizzera (girone G), con i verdeoro che andranno alla caccia dei tre punti che potrebbero significare qualificazione agli ottavi, mentre alle 20 chiuderà il programma Portogallo-Uruguay (girone H), gara ricca di insidie per i lusitani.

Camerun-Serbia, le probabili formazioni

Camerun (4-4-2): Onana; Fai, Castelletto, Nkoulou, Tolo; Hongla, Anguissa, Oum Gouet, Toko Ekambi; Choupo-Moting, Aboubakar. Ct. Song

Serbia(3-4-1-2): V. Milinkovic-Savic; Veljkovic, Milenkovic, Pavlovic; Zivkovic, Lukic, S. Milinkovic-Savic, Lazovic; Tadic; A. Mitrovic, Vlahovic. Ct. Stojkovic.

Camerun-Serbia, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La partita Camerun-Serbia sarà trasmessa in diretta ed in esclusiva dalla Rai - che detiene i diritti sul torneo - su Rai 2 a partire dalle ore 11. La sfida sarà inoltre visibile in streaming su Rai Play: in questo caso basterà collegarsi al portale di riferimento tramite pc o notebook oppure scaricare l'apposita app su dispositivi mobili quali tablet e smartphone. La telecronaca dell'incontro sarà affidata a Dario Di Gennaro, commento tecnico di Andrea Stramaccioni.

Corea del Sud - Ghana, le probabili formazioni

Corea del Sud (4-2-3-1): Kim Seung-Gyu; Kim Moon H-wan, Kim Min-jae, Kwon Gyung-kwon, Kim Jin-su; Hgwang-in-beom, Son Jun-ho; Lee Jae-Sung, Geong Woo-Yeong, Son Heung-min; Hwang Hee-chan. Ct: Bento.

Ghana (4-2-3-1): Ati Zigi; Lamptey, Amartey, Salisu, Mensah; Partey, Owusu; A. Ayew, Kudus, J. Ayew; I. Williams. Allenatore: Addo.

Corea del Sud - Ghana, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La partita Corea del Sud - Ghana sarà trasmessa domani, lunedì 28 novembre, dalle 14, in diretta in chiaro in esclusiva su Rai Due. La sfida sarà inoltre visibile in streaming su Rai Play: in questo caso basterà collegarsi al portale di riferimento tramite pc o notebook oppure scaricare l'apposita app su dispositivi mobili quali tablet e smartphone. La telecronaca dell'incontro sarà affidata a Luca De Capitani, commento tecnico di Sabino Nela.

Brasile-Svizzera, le probabili formazioni

Brasile (4-2-3-1): Alisson; Dani Alves, Thiago Silva, Marquinhos, Alex Sandro; Paquetà, Casemiro; Rapinha, Rodrygo, Vinicius; Richarlison. Ct. Tite

Svizzera (4-2-3-1): Sommer; Widmer, Akanji, Elvedi, Rodriguez; Xhaka, Freuler; Shaqiri, Sow, Vargas; Embolo. Ct. Yakin

Brasile-Svizzera, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La partita Brasile-Svizzera sarà trasmessa in diretta in chiaro in esclusiva dalla Rai, che detiene i diritti sul torneo, su Rai Uno. La sfida sarà inoltre visibile in streaming su Rai Play: in questo caso basterà collegarsi al portale di riferimento tramite pc o notebook oppure scaricare l'apposita app su dispositivi mobili quali tablet e smartphone. La telecronaca dell'incontro sarà affidata ad Alberto Rimedio, commento tecnico di Antonio Di Gennaro.

Portogallo-Uruguay, le probabili formazioni

Portogallo (4-2-3-1): Diogo Costa; Cancelo, Danilo Pereira, Ruben Dias, Guerreiro; William Carvalho, Ruben Neves; Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Joao Felix; Cristiano Ronaldo. Ct. Santos

Uruguay (4-3-3): Rochet; Caceres, Godin, Gimenez, Olivera; Valverde, Vecino, Bentancur; Pellistri, Suarez, Nuñez. Ct. Alonso

Portogallo-Uruguay, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La partita Portogallo-Uruguay sarà trasmessa in diretta in chiaro in esclusiva dalla Rai, che detiene i diritti sul torneo, su Rai Uno. La sfida sarà inoltre visibile in streaming su Rai Play: in questo caso basterà collegarsi al portale di riferimento tramite pc o notebook oppure scaricare l'apposita app su dispositivi mobili quali tablet e smartphone. La telecronaca dell'incontro sarà affidata ad Stefano Bizzotto, commento tecnico di Daniele Adani.