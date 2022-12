Mondiali 2022, dove vedere le partite di oggi 3 dicembre in tv e streaming

Prende il via la fase ad eliminazione diretta dei Mondiali 2022. Ad aprire il programma degli ottavi di finale, nella giornata di oggi, sabato 3 dicembre, Olanda-Stati Uniti, in programma alle 16 italiane al Khalifa International Stadium di Al Rayyan, e Argentina-Australia, che si disputerà alle 20 italiane all'Ahmad bin Ali Stadium di Al Rayyan. Due sfide dal pronostico apparantemente chiuso, soprattutto la seconda: l'Albiceleste, che ha chiuso al primo posto il girone C davanti a Polonia, Messico e Arabia Saudita, ha infatti un tasso tecnico notevolmente superiore agli australiani, che nella prima fase hanno però stupito raccogliendo le vittorie contro Tunisia e Danimarca e chiudendo al secondo posto il gruppo D alle spalle della Francia.

Qualche insidia in più, invece, rischia di averla l'Olanda, non particolarmente brillante fin qui malgrado il primo posto nel girone A: gli Stati Uniti hanno infatti mostrato organizzazione e buone individualità, fermando non a caso sullo 0-0 la quotata Inghilterra. Ricordiamo che le due vincenti si affronteranno tra loro ai quarti di finale, con la gara in programma venerdì 9 dicembre alle 20.

Olanda-Stati Uniti, le probabili formazioni

Olanda (3-4-1-2): Noppert; Timber, Van Dijk, Aké; Dumfries, F. De Jong, Koopmeiners, Blind; Klaasen; Bergwijn, Gapko. Ct. Van Gaal

Stati Uniti (4-3-3): Turner; Dest, Zimmermann, Ream, Robinson; McKennie, Adams, Musah; Weah, Sargent, Pulisic. Ct. Berhalter

Olanda-Stati Uniti, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La partita Olanda-Stati Uniti sarà trasmessa in diretta in chiaro in esclusiva dalla Rai, che detiene i diritti sul torneo, su Rai Uno. La sfida sarà inoltre visibile in streaming su Rai Play: in questo caso basterà collegarsi al portale di riferimento tramite pc o notebook oppure scaricare l'apposita app su dispositivi mobili quali tablet e smartphone.

Argentina-Australia: le probabili formazioni

Argentina (4-3-3): E. Martinez; Molina, Otamendi, Romero, Acuna; De Paul, E. Fernandez, Mac Allister; Di Maria, Messi, Alvarez. Ct Scaloni

Australia (4-3-3): Ryan; Degenek, Rowles, Souttar, Behich; McGree, Mooy, Irvine; Leckie, Duke, Goodwin. Ct. Arnold

Argentina-Australia in diretta tv e streaming

La gara di sabato 3 dicembre alle 20 tra Argentina e Australiasarà trasmessa in diretta in chiaro in esclusiva dalla Rai, che detiene i diritti sul torneo, su Rai Uno. La sfida sarà inoltre visibile in streaming su Rai Play: in questo caso basterà collegarsi al portale di riferimento tramite pc o notebook oppure scaricare l'apposita app su dispositivi mobili quali tablet e smartphone. La telecronaca sarà affidata a Stefano Bizzotto e Lele Adani.