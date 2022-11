Mondiali 2022, dove vedere le partite di oggi 30 novembre in tv e streaming

Sono quattro le partite dei Mondiali 2022 in calendario nella giornata di oggi, mercoledì 30 novembre. Alle 16 italiane, per il girone D, si disputeranno Tunisia-Francia e Australia-Danimarca, con i transalpini già matematicamente qualificati agli ottavi. Vero e proprio spareggio, invece, quello tra australiani e danesi, con gli uomini di Arnold che possono accontentrarsi anche del pareggio, a meno che la Tunisia non superi la Francia (in questo caso determinante sarebbe la differenza reti). Costretti alla vittoria, invece, Eriksen e compagni, che hanno raccolto soltanto un punto nelle prime due uscite. Alle 20, per il girone C, si giocheranno Polonia-Argentina e Arabia Saudita-Messico. Un gruppo in cui tutto è ancora in ballo, considerata la classifica attuale, che vede la Polonia in testa a quota 4 seguita da Argentina e Arabia Saudita a 3 e Messico a 1.

Tunisia-Francia: le probabili formazioni

Tunisia (3-4-3): Dahmen; Bronn, Talbi, Meriah; Drager, Skhiri, Laidouni, Ali Abdi; Sliti, Jebali, Msakni.

Francia (3-4-2-1): Mandanda; Konaté, Saliba, Disasi; Pavard, Fofana, Veretout, Coman; Guendouzi, Camavinga; Thuram.

Tunisia-Francia, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La partita Tunisia-Francia sarà trasmessa in diretta in chiaro in esclusiva dalla Rai, che detiene i diritti sul torneo, su Rai Uno. La sfida sarà inoltre visibile in streaming su Rai Play: in questo caso basterà collegarsi al portale di riferimento tramite pc o notebook oppure scaricare l'apposita app su dispositivi mobili quali tablet e smartphone. La telecronaca dell'incontro sarà affidata ad Alberto Rimedio, commento tecnico di Antonio Di Gennaro.

Australia-Danimarca: le probabili formazioni

Australia (4-3-3): Ryan; Karacic, Rowles, Souttar, Behich; McGree, Mooy, Irvine; Leckie, Duke, Goodwin.

Danimarca (3-4-2-1): Schmeichel; Christensen, Nelsson, Andersen; Kristensen, Højbjerg, Eriksen, Maehle; Lindstrøm, Damsgaard; Dolberg.

Australia-Danimarca, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La partita Australia-Danimarca sarà trasmessa in diretta in chiaro in esclusiva dalla Rai, che detiene i diritti sul torneo, su Rai Sport. La sfida sarà inoltre visibile in streaming su Rai Play: in questo caso basterà collegarsi al portale di riferimento tramite pc o notebook oppure scaricare l'apposita app su dispositivi mobili quali tablet e smartphone. La telecronaca sarà di Luca De Capitani e Sebino Nela.

Polonia-Argentina: le probabili formazioni

Polonia (3-4-1-2): Szczesny; Glik, Kiwior, Bereszynski; Cash, Krychowiak, Bielik, Frankowski; Zielinski; Milik, Lewandowski. Ct. Michniewicz

Argentina (4-2-3-1): E. Martinez; Molina, Otamendi, L. Martinez, Acuna; De Paul, E. Fernandez; Di Maria, Messi, Mac Allister; Lautaro. Ct. Scaloni

Polonia-Argentina, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La partita Polona-Argentina sarà trasmessa in diretta in chiaro in esclusiva dalla Rai, che detiene i diritti sul torneo, su Rai Uno. La sfida sarà inoltre visibile in streaming su Rai Play: in questo caso basterà collegarsi al portale di riferimento tramite pc o notebook oppure scaricare l'apposita app su dispositivi mobili quali tablet e smartphone. La telecronaca dell'incontro sarà affidata a Stefano Bizzotto, commento tecnico di Daniele Adani.

Arabia Saudita-Messico, le probabili formazioni

Arabia Saudita (4-3-3): Al Owais; Abdulhamid, Al-Amri, Al-Bulayhi, Al-Burayk; Al-Abed, Al-Najei, Kanno; Al-Buraikan, Al-Shehri, S. Al-Dawsari.

Messico (4-3-3): Ochoa; J. Sanchez, Montes, Moreno, Gallardo; Herrera, E. Alvarez, Chavez; Lozano, Jimenez, Vega.

Arabia-Saudita Messico, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La partita Arabia Saudita-Messico sarà trasmessa in diretta in chiaro in esclusiva dalla Rai, che detiene i diritti sul torneo, su Rai Sport. La sfida sarà inoltre visibile in streaming su Rai Play: in questo caso basterà collegarsi al portale di riferimento tramite pc o notebook oppure scaricare l'apposita app su dispositivi mobili quali tablet e smartphone. La telecronaca sarà di Dario Di Gennaro con il commento tecnico di Andrea Stramaccioni.