Mondiali 2022, dove vedere le partite di oggi 4 dicembre in tv e streaming

Continuano gli ottavi di finale dei Mondiali 2022. Ad aprire il programma di oggi, domenica 4 dicembre, la sfida Francia-Polonia, in calendario alle 16 italiane all'Al Thumama Stadium di Doha. I transalpini, tra i grandi favoriti alla vittoria finale del torneo, hanno chiuso al primo posto il girone D grazie ad una miglior differenza reti rispetto all'Australia. I polacchi, invece, si sono piazzati in seconda posizione nel gruppo C alle spalle dell'Argentina e staccando il pass qualificazione in virtù della miglior differenza reti rispetto al Messico. Un match in cui il pronostico pende ovviamente tutto dalla parte di Mbappé e compagni, con i polacchi chiamati all'impresa per accedere ai quarti.

Alle 20, all'Al Bayt Stadium di Al Khor, si giocherà invece Inghilterra-Senegal, gara non priva di insidie per i Tre Leoni, che hanno conquistato il primo posto nel girone B davanti agli Stati Uniti con i loro 7 punti. La formazione africana, arrivata seconda nel gruppo A, dispone infatti di buone individualità malgrado l'assenza della stella Sadio Mané e cercherà di ripercorrere le orme del 2002, quando i Leoni della Teranga si spinsero fino ai quarti di finale.

Francia-Polonia, le probabili formazioni

Francia (4-2-3-1): Lloris; Koundé, Varane, Upamecano, Theo Hernandez; Tchouameni, Rabiot; Dembélé, Griezmann, Mbappé; Giroud. Ct. Deschamps

Polonia (3-4-1-2): Szczesny; Glik, Kiwior, Bereszynski; Cash, Krychowiak, Bielik, Frankowski; Zielinski; Swiderski, Lewandowski. Ct Michniewicz

Francia-Polonia, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La partita Francia-Polonia sarà trasmessa in diretta in chiaro in esclusiva dalla Rai, che detiene i diritti sul torneo, su Rai Uno. La sfida sarà inoltre visibile in streaming su Rai Play: in questo caso basterà collegarsi al portale di riferimento tramite pc o notebook oppure scaricare l'apposita app su dispositivi mobili quali tablet e smartphone. La telecronaca sarà affidata a Dario Di Gennaro e Andrea Stramaccioni.

Inghilterra-Senegal, le probabili formazioni

Inghilterra (4-2-3-1): Pickford; Walker, Stones, Maguire, Shaw; Rice, Bellingham; Rashford, Foden, Saka; Kane. Ct. Southgate

Senegal (4-3-3): E. Mendy; Sabaly, Koulibaly, A. Diallo, Jakobs; Pape Gueye, Ciss, N. Mendy; I. Ndiaye, Dia, Sarr. Ct Cissé

Inghilterra-Senegal, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La partita Inghilterra-Senegal sarà trasmessa in diretta in chiaro in esclusiva dalla Rai, che detiene i diritti sul torneo, su Rai Uno. La sfida sarà inoltre visibile in streaming su Rai Play: in questo caso basterà collegarsi al portale di riferimento tramite pc o notebook oppure scaricare l'apposita app su dispositivi mobili quali tablet e smartphone.