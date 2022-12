Mondiali 2022, dove vedere le partite di oggi 5 dicembre in tv e streaming

Continuano gli ottavi di finale dei Mondiali 2022. Ad aprire il programma di oggi, lunedì 5 dicembre, la sfida Giappone-Croazia, in calendario alle 16 italiane all'Al Janoub Stadium di Al Wakrah. Gli asiatici, tra le principali sorprese di questa prima parte di torneo, hanno chiuso clamorosamente al primo posto il gruppo E davanti a Spagna, Germania e Costa Rica. Un risultato inatteso per la formazione di Moriyasu, che ha mostrato organizzazione, rapidità e buone individualità nelle partite fin qui giocate. I croati, finalisti a Russia 2018, si sono invece piazzati al secondo posto nel girone F alle spalle del Marocco e davanti a Belgio Canada.

Alle 20, allo stadio 974 di Doha, si disputerà poi Brasile-Corea del Sud, gara sulla carta dal pronostico chiuso. I verdeoro hanno conquistato il primo posto nel gruppo G, mentre gli asiatici, che vogliono continuare a stupire, hanno staccato il pass chiudendo in seconda posizione alle spalle del Portogallo e davanti a Uruguay e Ghana il girone H.

Giappone-Croazia, le probabili formazioni

Giappone (4-3-3): Gonda; Sakai, Tomiyasu, Yoshida, Nagatomo; Tanaka, Endo, Morita; Doan, Asano, Kamada. Ct. Moriyasu

Croazioa (4-3-3): Livakovic; Juranovic, Lovren, Gvardiol, Sosa; Modric, Brozovic, Kovacic; Kramaric, Livaja, Perisic. Ct Dalic

Giappone-Croazia, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La partita Giappone-Croazia sarà trasmessa in diretta in chiaro in esclusiva dalla Rai, che detiene i diritti sul torneo, su Rai Uno. La sfida sarà inoltre visibile in streaming su Rai Play: in questo caso basterà collegarsi al portale di riferimento tramite pc o notebook oppure scaricare l'apposita app su dispositivi mobili quali tablet e smartphone.

Brasile-Corea del Sud, le probabili formazioni

Brasile (4-2-3-1): Alisson; Militao, Marquinos, Thiago Silva, Alex Sandro; Casemiro, Fred; Raphinha, Paquetà, Vinicius; Richarlison. Ct. Tite

Corea del Sud (4-2-3-1): Kim Seung-gyu; Kim Moon-hwan, Kim Min-jae, Kim Young-gwon, Kim Jin-Su; Hwang In-beom, Jung Woo-young; Lee Jae-sung, Lee Kang-in, Son Heung-min; Cho Gue-sung. Ct Bento

Brasile-Corea del Sud, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

