Polonia-Argentina, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming 

Mercoledì 30 novembre alle 20 si sfidano Polonia e Argentina prima e seconda del complicato girone D del Mondiale. Lewandowski e compagni hanno 4 punti e sono inseguiti a 3 dall'Argentina e dall'Arabia Saudita, mentre il Messico è ultimo a 1. Impossibile fare calcoli anche perché si giocherà in contemporanea e la classifica potrebbe cambiare minuto dopo minuto.

Polonia-Argentina: le scelte di Michniewicz

Doppio centravanti per i polacchi con Milik e Lewandowski, finalmente in rete in un Mondiale con l'Arabia Saudita, sostenuti da Zielinski, anche lui in gol nell'ultima gara. Davanti a Szczesny ancora una volta il terzetto tutto Serie A con Glik, Kiwior e Beerszynski.

Polonia-Argentina: le scelte di Scaloni

L'Argentina non cambia, la vittoria con il Messico ha ridato entusiasmo e Scaloni si affiderà ancora agli undici dell'ultima giornata. Confermato anche lo spento Lautaro Martinez al centro del'attacco che vedrà titolari Messi, già due gol in questo Mondiale, e Di Maria. In mezzo al campo l'equilibratore MacAllister e niente regista, Paredes va in panchina, giocheranno De Paul e Fernandez. Anche in difesa non ci saranno cambi, Romero va in panchina con l'altro ex Serie A Molina.

Polonia-Argentina: le probabili formazioni

Polonia (3-4-1-2): Szczesny; Glik, Kiwior, Bereszynski; Cash, Krychowiak, Bielik, Frankowski; Zielinski; Milik, Lewandowski. Ct. Michniewicz

Argentina (4-2-3-1): E. Martinez; Molina, Otamendi, L. Martinez, Acuna; De Paul, E. Fernandez; Di Maria, Messi, Mac Allister; Lautaro. Ct. Scaloni

Polonia-Argentina in diretta tv e streaming

La gara tra Polonia e Argentina di mercoledì 30 novembre alle 20 sarà trasmessa in diretta tv da Rai Uno e in streaming da RaiPlay, con telencronaca di Stefano Bizzotto e Lele Adani.