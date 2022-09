Mondiali 2022, la Polonia e Lewandowski in campo per l'Ucraina

La Polonia si schiera al fianco dell'Ucraina non solo in campo diplomatico. Ieri Shevchenko, campionissimo in campo ed ex tecnico della Nazionale del suo Paese, ha consegnato al bomber polacco Robert Lewandowski la fascia da capitano gialloblu da indossare ai prossimi Mondiali di Qatar 2022.

Lewandowski-Shevchenko, una fascia da capitano speciale per i Mondiali 2022

Non è la prima volta che l'attaccante si schiera al fianco dell'Ucraina da quando a febbraio 2022 è iniziata la guerra. Dopo l'inizio della crisi il giocatore avev infatti a indossato una fascia da capitano con i colori della bandiera ucraina durante unagara del Bayern Monaco, sua ex squadra.

Questa volta la scelta sarà ancora più pesante, i Mondiali saranno come sempre uno degli eventi più seguiti al mondo e questo sostegno della Polonia all'Ucraina avrà grande rilevanza in tutto il pianeta. Per questo Shevchenko ha voluto ringraziare Lewandowski: "Per me questa fascia rappresenta la forza e l'attaccamento al Paese. Ti ringrazio ancora molto".

Il bomber ha invece spiegato il perché della scelta: "Sono molto orgoglioso, so cosa vuol dire sostenere il popolo ucraino, so cosa significare lottare per la libertà, conosciamo la nostra storia ed è per questo che voglio aiutare i nostri vicini".

Il giocatore del Barcellona quindi porterà la bandierà gialloblu ai Mondiali 2022 dopo che la Nazionale ucraina non è riuscita nell'impresa di qualificarsi alla competizione dopo la sconfitta ai playoff 1-0 con il Galles nella sfida decisiva.