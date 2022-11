Portogallo - Uruguay, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Il Portogallo di Cristiano Ronaldo sfida l'Uruguay nel secondo turno del Girone H. I lusitani di Fernando Santos comandano con 3 punti il gruppo e, vincendo, si qualificherebbero agli ottavi di finale con un turno d'anticipo. La Celeste, invece, all'esordio non è riuscita ad andare oltre lo 0-0 contro la Corea del Sud: oggi deve vincere per cercare di passare il turno. La sfida è un remake del precedente di quattro anni fa, nel Mondiale di Russia 2018 (allora scontro agli ottavi). Vinse l'Uruguay 2-1 (doppietta di Cavani), Portogallo dalla competizione. La storia si ripeterà o i portoghesi riusciranno a prendersi la rivincita?

Portogallo - Uruguay: le scelte di Santos

Due cambi nella formazione iniziale per il ct Fernando Santos. Il Portogallo mette esperienza e cattiveria agonistica in difesa con l'eterno Pepe al centro della difesa, mentre a centrocampo Carvalho conquista una maglia da titolare dopo l'ottima mezzora disputata da subentrante contro il Ghana. Restano in panchina Dias e Otavio. Naturalmente al centro del tridente c'è CR7. Ancora alla finestra Rafa Leao, decisivo per il 3 a 2 sugli africani. La stella del Milan partirà tra le riserve, pronto a spaccare la partita.

Portogallo - Uruguay: le scelte di Alonso

Non cambia l'undici di partenza del suo Uruguay Alonso. Stessi uomini che hanno pareggiato al debutto contro la Corea del Sud. Attacco con Suarez e Nunez, Cavani aspetta dalla panchina. Resta fuori inizialmente anche Torreira, ancora in attesa del suo esordio in Qatar. Mediana con Vecino e Bentancur per la Celeste. Valverde a destra pronto a sostenere la fase offensiva con i suoi strappi.