Mondiali 2022 Qatar, il pronostico della Oxford University: ecco chi vince

Sono ufficialmente iniziati i Mondiali 2022, che hanno preso il via nella giornata di domenica 20 novembre con la sfida tra i padroni di casa del Qatar e l'Ecuador, vinta per 2-0 dai sudamericani, e, come da tradizione, è tempo di pronostici. Se EA Sports, simulando le gare con Fifa 23, ha previsto un trionfo dell'Argentina, diverso è il verdetto della Oxford University, che ha tentato di prevedere l'esito finale di tutte le partite con le probabilità di vittoria di ogni squadra utilizzando un modello matematico.

Per lo studio condotto dalla Oxford University, a vincere il Mondiale sarebbe il Brasile, che avrebbe la meglio sul Belgio in finale. I verdeoro trionferebbero dopo aver chiuso al primo posto il girone G ed aver eliminato nella fase ad eliminazione diretta, nell'ordine, Uruguay, Spagna e Argentina. Proprio l'Albiceleste è la seconda Nazionale ad aver le maggiori probabilità di vittoria (14,36%) dopo il Brasile (14,72%). Terza favorita, per lo studio, l'Olanda (7,84%), mentre l'Inghilterra non rientra neanche nella top ten delle favorite.

Mondiali 2022, il pronostico della Oxford University: la fase a gironi

CLASSIFICA FINALE GRUPPO A:

Olanda Ecuador Senegal Qatar

CLASSIFICA FINALE GRUPPO B:

Inghilterra Iran Galles Stati Uniti

CLASSIFICA FINALE GRUPPO C:

Argentina Messico Polonia Arabia Saudita

CLASSIFICA FINALE GRUPPO D:

Francia Danimarca Australia Tunisia

CLASSIFICA FINALE GRUPPO E:

Spagna Germania Giappone Costarica

CLASSIFICA FINALE GRUPPO F:

Belgio Croazia Canada Marocco

CLASSIFICA FINALE GRUPPO G:

Brasile Svizzera Serbia Camerun

CLASSIFICA FINALE GRUPPO H:

Portogallo Uruguay Corea del Sud Ghana

Mondiali 2022, il pronostico della Oxford University: la fase ad eliminazione diretta

OTTAVI DI FINALE

Olanda-Iran (66,1% - 33,9%)

Argentina-Danimarca (61,1% - 38,9%)

Spagna-Croazia (57,7% - 42,3%)

Brasile-Uruguay (65,1% - 34,9%)

Inghilterra-Ecuador (55,9% - 44,1%)

Francia-Messico (61,1% - 38,9%)

Belgio-Germania (57,7% - 42,3%)

Portogallo-Svizzera (65,1% - 34,9%)

QUARTI DI FINALE

Olanda-Argentina (43,5% - 56,5%)

Spagna-Brasile (41,5% - 58,5%)

Inghilterra-Francia (44,3% - 55,7%)

Belgio-Portogallo (50,9% - 49,1%)

SEMIFINALI

Argentina-Brasile (48,4% - 51,6%)

Francia-Belgio (48,9% - 51,1%)

FINALE

Brasile-Belgio (61,3% - 38,7%)

Mondiali 2022, le favorite alla vittoria finale secondo la Oxford University