Mondiali 2022 Qatar, girone C: i convocati dell'Arabia Saudita

L'Arabia Saudita prova a fare la storia. La Nazionale per colmare il gap tecnico che la divide della altre squadre dei Mondiali in Qatar ha scelto la via del lungo ritiro. Già da un mese infatti i giocatori sono al servizio del Commissario Tecnico Hervé Renard, la Federazione ha deciso di interrompere il campionato con ampio anticipo per dare la possibilità ai giocatori di vivere alcune settimane insieme prima della Coppa del Mondo.

Un ritiro che non è stato solo allenamenti, l'Arabia, Saudita infatti ha giocato ben cinque amichevoli fino ad oggi vincendo con Macedonia del Nord e Islanda e pareggiando con Panama, Honduras e Albania. Difficile dire se basterà per cercare di cogliere la qualificazione in un girone che appare davvero molto difficile. La Nazionale infatti giocherà martedì 22 novembre alle 11 con l'Argentina, il 26 alle 14 con la Polonia e il 30 alle 20 con il Messico. Tre gare quasi proibiitive da affrontare con una selezione in cui tutti i giocatori provengono dal campionato nazionale.

I convocati dell'Arabia Saudita per i Mondiali 2022

Portieri: Muhammad Al-Owais (Al-Hilal), Mohammed Al Rubaie (Al-Ahli), Nawaf Alaqidi (Al-Nassr)

Difensori: Sultan Al-Ghannam (Al-Nassr), Abdullah Al-Amri (Al-Nassr), Ali Al-Bulaihi (Al-Hilal), Abdullah Mado (Al-Nassr), Saud Abdul Hamid (Al-Ittihad), Hassan Tumbakti (Al-Shabab), Yasser Al Shahrani (Al-Hilal), Muhammad Al Buraik (Al-Hilal).

Centrocampisti: Abdullah Otaif (Al-Hilal), Abdullah Al Malki (Al-Hilal), Riad Shrahili (Abha), Ali Al Hassan (Al-Nassr), Salman Al Faraj (Al-Hilal), Muhammad Kanoo (Al-Hilal), Nasser Al Dawsari (Al-Hilal), Sami Al Najei (Al-Nassr), Hattan Bahbari (Al-Shabab), Salem Al Dawsari (Al-Hilal) Fahad Al-Muwallad (Al-Ittihad), Abdulrahman Al-Aboud (Al-Ittihad).

Attaccanti: Haitham Asiri (Al-Ahli), Firas Al Buraikan (Al-Fateh), Saleh Al Shehri (Al-Hilal).