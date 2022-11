Mondiali 2022 Qatar. Girone C: i convocati dell’Argentina

La notizia è che Paulo Dybala e Angela Di Maria saranno in Qatar con l’Argentina. Il CT dell’Albiceleste ha deciso di convocare i due giocatori nonostante non siano al massimo della forma a causa degli infortuni. Non sono gli unici “italiani” della rosa, nei sudamericani c’è anche Correa nonostante non stia giocando una stagione memorabile nell’Inter, l’altro nerazzurro Lautaro Martinez, Nico Gonzalez della Fiorentina e Paredes della Juventus.

Per il resto ovviamente fari puntati su Leo Messi al suo ultimo Mondiale e in splendida forma, sul gioiellino del City Alvarez e sulle vecchie conoscenza del campionato italiano Pezzella, Molina, Romero, De Paul e Papu Gomez. L’Argentina è stata inserita nel Gruppo C, esordirà martedì 22 alle 11 contro l’Arabia Saudita, poi sfiderà il Messico il 26 alle 20 e infine la Polonia il 30 alle 20.

I convocati dell’Argentina per i Mondiali in Qatar

Portieri: Emiliano Martinez (Aston Villa), Franco Armani (River Plate), Geronimo Rulli (Villarreal);

Difensori: Nicolas Otamendi (Benfica), Marcos Acuna (Sevilla), Nicolas Tagliafico (Lyon), Pezzella (Real Betis), Nahuel Molina (Atletico Madrid), Gonzalo Montiel (Siviglia), Juan Foyth (Villarreal), Cristian Romero (Tottenham), Lisandro Martinez (Manchester United):

Centrocampisti: Angel Di Maria (Juventus), Leandro Paredes (Juventus), Rodrigo De Paul (Atletico Madrid), Guido Rodriguez (Real Betis), Nico Gonzalez (Fiorentina), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Papu Gomez (Sevilla), Alexis Mac Allister (Brighton), Enzo Fernandez (Benfica);

Attaccanti: Leo Messi (PSG), Lautaro Martinez (Inter), Joaquin Correa (Inter), Paulo Dybala (Roma), Julian Alvarez (Manchester City)