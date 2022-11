Mondiali 2022, Brasile verso il debutto: Tite subito con l'artiglieria pesante

Mancano soltanto tre giorni al debutto di una delle grandi favorite alla vittoria finale dei Mondiali 2022. Stiamo ovviamente parlando del Brasile, che giovedì 24 novembre, alle 20 italiane, affronterà la Serbia nella prima giornata del gruppo G. Un match non dei più semplici per i verdeoro, dato che gli uomini di Stojkovic hanno chiuso al primo posto il girone di qualificazione davanti al Portogallo di Cristiano Ronaldo. I serbi, inoltre, possono vantare su una rosa di livello, in cui spiccano gli attaccanti Vlahovic e Mitrovic, il fantasista Tadic ed il centrocampista Milinkovic-Savic. La Seleçao, tuttavia, vuole iniziare con il piede giusto il torneo, così da affrontare con minor pressione i successivi impegni con Svizzera e Camerun.

Brasile, le scelte di Tite per la gara con la Serbia

Tite, in questi giorni, sta preparando nei minimi dettagli la gara contro la Serbia. L'intenzione del commissario tecnico è quella di affidarsi ad una formazione offensiva, dando spazio ai giocatori di maggior qualità là davanti. Modulo di riferimento dovrebbe quinsi essere il 4-2-3-1, con Richarlison al centro dell'attacco: alle spalle del centravanti del Tottenham certi del posto Neymar e Rapinha, con Vinicius favorito su Paquetà per la terza maglia. A centrocampo Fred accanto a Casemiro, mentre in difesa il ct dovrebbe affidarsi alla coppia centrale formata da Thiago Silva e Marquinhos, con Militao prima alternativa. Ballottaggio anche a sinistra, dove si contendono una maglia Telles ed Alex Sandro, mentre a destra ci sarà Danilo.