Mondiali 2022 Qatar, punti di forza e fragilità del Brasile

Non si nasconde, il Brasile di Tite. I verdeoro, che nella prima fase sono stati inseriti nel girone G insieme a Serbia, Svizzera e Camerun, vogliono tornare sul tetto del mondo vent'anni dopo l'ultima volta. La Seleçao, eliminata ai quarti di finale dal Belgio nel 2018, parte con i favori del pronostico ai Mondiali 2022, con i bookmakers che indicano proprio Neymar e compagni come i principali candidati al trionfo finale. E d'altronde il Brasile si presenterà in Qatar forte di un ruolino di marcia pressoché perfetto nelle qualificazioni, chiuse al primo posto senza incassare neanche una sconfitta in diciasette gare.

Solidità e qualità offensiva, i punti di forza della formazione di Tite

Una formazione completa in tutti i reparti, quella plasmata da Tite. In attacco qualità e fantasia sono garantite da Neymar, Rapinha e dagli astri nascenti Vinicius e Rodrygo, già protagonisti in Spagna con la maglia del Real Madrid, chiamati a supportare i vari Richarlison, Gabriel Jesus, Martinelli e Pedro. Insomma, un reparto offensivo che offre al commissario tecnico un'ampia gamma di scelta con la possibilità di cambiare le carte in tavola anche a gara in corso: un fattore non di poco conto in una competizione così tirata.

In mezzo al campo, poi, la solidità di Casemiro, Fred, Fabinho, Bruno Guimaraes e Paquetà, tutti interpreti di sicuro affidamento. Per non parlare della difesa, diventata, in antitesi con la storia brasiliana, il vero punto di forza di questa Nazionale: Thiago Silva garantisce esperienza, Marquinhos unisce doti atletiche e tecniche, Alex Telles e Danilo sulle corsie esterne fanno della continuità di rendimento la loro arma migliore. Senza dimenticare le alternative Militao, Bremer, Alex Sandro ed il veterano Dani Alves, chiamato un po' a sorpresa da Tite. Ed in porta, infine, uno dei migliori al mondo, quell'Alisson che può concedere al ct il lusso di lasciare in panchina un altro big a livello internazionale come l'estremo difensore del Manchester City Ederson.

Pressione e meno stelle assolute, le fragilità dei verdeoro

Questo Brasile, veri e propri punti deboli, non sembra averne. Probabilmente, rispetto a quello che conquistò il titolo nel 2002, quando in rosa c'erano fuoriclasse assoluti come Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho e Roberto Calros, il tasso tecnico complessivo è più basso e questo potrebbe incidere soprattutto nella fase a eliminazione diretta, quando il coefficiente di difficoltà, ovviamente, si alzerà non di poco. Altro possibile fattore negativo la pressione con cui storicamente devono fare i conti i verdeoro: in patria tutti non solo sognano, ma quasi chiedono la vittoria finale. E giocare con un simile peso sulle spalle può essere controproducente, come ricorda l'esperienza del 2014 quando la Selecao, nei Mondiali di casa, venne travolta da un incredibile 7-1 dalla Germania in semifinale in una partita entrata nella storia.