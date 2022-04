Mondiali 2022 Qatar Tabellone: calendario, data e orario di tutte le partite

Mondiali 2022 Qatar: ecco il tabellone. Si svolgeranno dal 21 novembre al 18 dicembre i Mondiali 2022. Ad ospitare la competizione il Qatar, che ha superato la concorrenza di Stati Uniti, Corea del Sud, Giappone e Australia nelle votazioni del 2 dicembre 2010 tenutesi a Zurigo nella sede della Fifa. Al torneo, in calendario per la prima volta nella storia nel periodo autunnale (troppo elevate le temperature nel Paese asiatico per ospitare la manifestazione in estate), prenderanno parte 32 nazionali (13 europee, 5 o 6 asiatiche, 5 africane, 4 o 5 del Sud America, 3 o 4 del Centro-Nord America, 1 o 0 dell'Oceania), le quali, nella prima fase, saranno suddivise in otto gironi da quattro. Le prime due di ciascun gruppo si qualificheranno agli ottavi di finale, a partire dai quali andranno in scena incontri ad eliminazione diretta, con tempi supplementari e calci di rigore in caso di parità. Sarà l'ultima volta che i campionati del mondo vedranno al via 32 partecipanti: dall'edizione 2026, prevista in Stati Uniti, Messico e Canada, la competizione sarà allargata a ben 48 squadre. Tutte le info per seguire i mondiali in diretta!

Mondiali 2022 Qatar Tabellone

Al momento sono 29 le Nazionali che hanno staccato il pass per il Qatar. Tra queste non figura l'Italia, clamorosamente eliminata dalla Macedonia del Nord nella semifinale playoff. Ancora tre, quindi, gli slot liberi, che verranno occupati solamente a giugno con la disputa degli ultimi spareggi. Un posto libero rimane ancora per l'Europa, dove il Galles, vincitore della semifinale playoff contro l'Austria, attende di conoscere l'avversario della finale, che uscirà dalla gara Scozia-Ucraina, rinviato a giugno. La vincente della sfida volerà poi in Qatar.

Gli altri due posti da assegnare riguardano invece gli spareggi interzona: il primo vedrà impegnato il Perù, arrivato quinto nel girone sudamericano, contro la vincente di Emirati Arabi Uniti e Australia (partita in programma il 7 giugno), squadre arrivate terze nei rispettivi raggruppamenti nella confederazione asiatica; il secondo, invece, vedrà opposto il Costa Rica, che ha chiuso in quarta posizione il girone della confederazione centro-nord americana e caraibica, alla Nuova Zelanda, che ha superato nella finale playoff del torneo di qualificazione dell'Oceania per 5-0 le Isole Salomone. Il match tra le due formazioni si giocherà il 13 o 14 giugno.

Questo l'elenco completo delle Nazionali al momento qualificate per i Mondiali 2022:

Europa: Germania, Danimarca, Francia, Belgio, Croazia, Spagna, Serbia, Inghilterra, Svizzera, Paesi Bassi, Portogallo, Polonia

Sud-America: Brasile, Argentina, Ecuador, Uruguay

Asia: Qatar, Corea del Sud, Iran, Giappone, Arabia Saudita

Centro-Nord America: Canada, Messico, Stati Uniti

Africa: Ghana, Senegal, Marocco, Tunisia, Camerun

Mondiali 2022, i gironi

Questi i gironi dei Mondiali 2022, sorteggiati a Doha il 1 aprile:

Girone A: Qatar, Ecuador, Senegal, Olanda

Girone B: Inghilterra, Iran, Stati Uniti, (Galles, Scozia o Ucraina)

Girone C: Argentina, Arabia Saudita, Messico, Polonia

Girone D: Francia, Danimarca, Tunisia, (Perù, Emirati Arabi o Australia)

Girone E: Spagna, Germania, Giappone, (Costa Rica o Nuova Zelanda)

Girone F: Belgio, Canada, Marocco, Croazia

Girone G: Brasile, Serbia, Svizzera, Camerun

Girone H: Portogallo, Ghana, Uruguay, Corea del Sud

Tabellone Mondiali 2022, data e orario di tutte le partite (calendario completo)

La partita inaugurale, che vedrà in campo il Qatar padrone di casa contro l'Ecuador, si disputerà il 21 novembre alle 11 (ora italiana), con la fase a gironi che si concluderà il 2 dicembre. Tra il 3 ed il 6 dicembre si svolgeranno gli ottavi di finale, mentre i quarti si disputeranno il 9 e 10 dicembre. Semifinali in programma il 13 e 14 dicembre, mentre la finalissima si giocherà il 18 dicembre alle 16.

FASE A GIRONI

21 novembre

Qatar-Ecuador (girone A, ore 11)

Inghilterra-Iran (B, ore 14)

Senegal-Olanda (A, ore 17)

Stati Uniti-Galles/Scozia/Ucraina (B, ore 20)

22 novembre

Danimarca-Tunisia (D, ore 11)

Francia-Emirati Arabi Uniti/Australia/Perù (D, ore 14)

Messico-Polonia (C, ore 17)

Argentina-Arabia Saudita (C, ore 20)

23 novembre

Marocco-Croazia (F, ore 11)

Belgio-Canada (F, ore 14)

Germania-Giappone (E, ore 17)

Spagna-Costa Rica/Nuova Zelanda (E, ore 20)

24 novembre

Uruguay-Corea del Sud (H, ore 11)

Portogallo-Ghana (H, ore 14)

Svizzera-Camerun (G, ore 17)

Brasile-Serbia (G, ore 20)

25 novembre

Olanda-Ecuador (A, ore 11)

Qatar-Senegal (A, ore 14)

Galles/Scozia/Ucraina-Iran (B, ore 17)

Inghilterra-Stati Uniti (B, ore 20)

26 novembre

Polonia-Arabia Saudita (C, ore 11)

Argentina-Messico (C, ore 14)

Tunisia-Emirati Arabi Uniti/Australia/Perù (D, ore 17)

Francia-Danimarca (D, ore 20)

27 novembre

Giappone-Costa Rica/Nuova Zelanda (E, ore 11)

Spagna-Germania (E, ore 14)

Croazia-Canada (F, ore 17)

Belgio-Marocco (F, ore 20)

28 novembre

Camerun-Serbia (G, ore 11)

Brasile-Svizzera (G, ore 14)

Corea del Sud-Ghana (H, ore 17)

Portogallo-Uruguay (H, ore 20)

29 novembre

Galles/Scozia/Ucraina-Inghilterra (B, ore 16)

Iran-Stati Uniti (B, ore 16)

Olanda-Qatar (A, ore 20)

Ecuador-Senegal (A, ore 20)

30 novembre

Tunisia-Francia (D, ore 16)

Emirati Arabi Uniti/Australia/Perù-Danimarca (D, ore 16)

Polonia-Argentina (C, ore 20)

Arabia Saudita-Messico (C, ore 20)

1 dicembre

Croazia-Belgio (F, ore 16)

Canada-Marocco (F, ore 16)

Giappone-Spagna (E, ore 20)

Costa Rica/Nuova Zelanda-Germania (E, ore 20)

2 dicembre

Corea del Sud-Portogallo (H, ore 16)

Ghana-Uruguay (H, ore 16)

Camerun-Brasile (G, ore 20)

Serbia-Svizzera (G, ore 20)

OTTAVI DI FINALE

3 dicembre

Partita 1 - Prima girone A-Seconda girone B (ore 16)

Partita 2 - Prima girone C-Seconda girone D (ore 20)

4 dicembre

Partita 3 - Prima girone D-Seconda girone C (16)

Partita 4 - Prima girone B-Seconda girone A (20)

5 dicembre

Partita 5 - Prima girone E-Seconda girone F (16)

Partita 6 - Prima girone G-Seconda girone H (20)

6 dicembre

Partita 7 - Prima girone F-Seconda girone E (16)

Partita 8 -Prima girone H-Seconda girone G (20)

QUARTI DI FINALE

9 dicembre

Partita 9 - Vincente partita 5-Vincente partita 6 (16)

Partita 10 - Vincente partita 1-Vincente partita 2 (20)

10 dicembre

Partita 11 - Vincente partita 7-Vincente partita 8 (16)

Partita 12 - Vincente partita 3-Vincente partita 4 (20)

SEMIFINALI

13 dicembre

Vincente partita 10-Vincente partita 9 (20)

14 dicembre

Vincente partita 12-Vincente partita 11 (20)

FINALI

17 dicembre

3°-4° posto (ore 16)

18 dicembre

1°-2° posto (ore 16)

Mondiali 2022, tutti gli stadi

Questi tutti gli stadi che ospiteranno le partite dei Mondiali 2022: