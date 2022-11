Tabellone Mondiali 2022: calendario, data e orario (diretta tv Rai1 e Rai2) di tutte le partite

Mondiali 2022 Qatar: ecco il tabellone. Si svolgeranno dal 20 novembre al 18 dicembre i Mondiali 2022. Ad ospitare la competizione il Qatar, che ha superato la concorrenza di Stati Uniti, Corea del Sud, Giappone e Australia nelle votazioni del 2 dicembre 2010 tenutesi a Zurigo nella sede della Fifa. Al torneo, in calendario per la prima volta nella storia nel periodo autunnale (troppo elevate le temperature nel Paese asiatico per ospitare la manifestazione in estate), prenderanno parte 32 nazionali (13 europee, 5 asiatiche, 5 africane, 4 del Sud America, 4 del Centro-Nord America, una dell'Oceania), le quali, nella prima fase, saranno suddivise in otto gironi da quattro. Le prime due di ciascun gruppo si qualificheranno agli ottavi di finale, a partire dai quali andranno in scena incontri ad eliminazione diretta, con tempi supplementari e calci di rigore in caso di parità. Sarà l'ultima volta che i campionati del mondo vedranno al via 32 partecipanti: dall'edizione 2026, prevista in Stati Uniti, Messico e Canada, la competizione sarà allargata a ben 48 squadre. Tutte le info per seguire i mondiali in diretta con gli orari di tutte le partite. I Mondiali Qatar 2022 sono tramessi in chiaro dalla Rai dal primo all'ultimo minuto di gioco: uno spettacolo per tutti.

Mondiali 2022 Qatar Tabellone: tutte le partite

Con la disputa degli spareggi interzona, si è delineato il quadro completo delle formazioni partecipanti ai Mondiali 2022: le ultime formazioni a staccare il pass per la rassegna sono state Australia, che ha avuto la meglio sul Perù, e Costa Rica, che ha superato la Nuova Zelanda. Tra le 32 Nazionali che hanno staccato il pass non figura l'Italia, clamorosamente eliminata dalla Macedonia del Nord nella semifinale playoff.

Europa: Germania, Danimarca, Francia, Belgio, Croazia, Spagna, Serbia, Inghilterra, Svizzera, Paesi Bassi, Portogallo, Polonia, Galles

Sud-America: Brasile, Argentina, Ecuador, Uruguay

Asia/Oceania: Qatar, Corea del Sud, Iran, Giappone, Arabia Saudita, Australia

Centro-Nord America: Canada, Messico, Stati Uniti, Costa Rica

Africa: Ghana, Senegal, Marocco, Tunisia, Camerun

Mondiali Qatar 2022, i gironi

Questi i gironi dei Mondiali 2022:

Girone A: Qatar, Ecuador, Senegal, Olanda

Girone B: Inghilterra, Iran, Stati Uniti, Galles

Girone C: Argentina, Arabia Saudita, Messico, Polonia

Girone D: Francia, Danimarca, Tunisia, Australia

Girone E: Spagna, Germania, Giappone, Costa Rica

Girone F: Belgio, Canada, Marocco, Croazia

Girone G: Brasile, Serbia, Svizzera, Camerun

Girone H: Portogallo, Ghana, Uruguay, Corea del Sud

Tabellone Mondiali 2022, data e orario di tutte le partite (calendario completo)

La partita inaugurale, che vedrà in campo il Qatar padrone di casa contro l'Ecuador, si disputerà il 20 novembre alle 11 (ora italiana), con la fase a gironi che si concluderà il 2 dicembre. Tra il 3 ed il 6 dicembre si svolgeranno gli ottavi di finale, mentre i quarti si disputeranno il 9 e 10 dicembre. Semifinali in programma il 13 e 14 dicembre, mentre la finalissima si giocherà il 18 dicembre alle 16.

Orari partite mondiali Qatar 2022 diretta tv Rai: il palinsesto

Le partite si giocano in quattro orari: 11, 14, 17 e 20. Dagli ottavi in poi, alle 16 e alle 20. Gli orari dei Mondiali 2022 sono quelli italiani (due ore di fuso orario indietro rispetto al Qatar):

Domenica 20 novembre

17:00 – Qatar-Ecuador (Gruppo A) – Rai 1

Lunedì 21 novembre

14:00 – Inghilterra-Iran (Gruppo B) – Rai2

17:00 – Senegal-Olanda (Gruppo A) – Rai1

20:00 – Stati Uniti-Galles (Gruppo B) – Rai1

Martedì 22 novembre

11:00 – Argentina-Arabia Saudita (Gruppo C) – Rai2

14:00 – Danimarca-Tunisia (Gruppo D) – Rai2

17:00 – Messico-Polonia (Gruppo C) – Rai2

20:00 – Francia-Australia (Gruppo D) – Rai1

Mercoledì 23 novembre

11:00 – Marocco-Croazia (Gruppo F) – Rai2

14:00 – Germania-Giappone (Gruppo E) – Rai1

17:00 – Spagna-Costa Rica (Gruppo E) – Rai3

20:00 – Belgio-Canada (Gruppo F) – Rai1

Giovedì 24 novembre

11:00 – Svizzera-Camerun (Gruppo G) – Rai2

14:00 – Uruguay-Corea del Sud (Gruppo H) – Rai2

17:00 – Portogallo-Ghana (Gruppo H) – Rai2

20:00 – Brasile-Serbia (Gruppo G) – Rai1

Venerdì 25 novembre

11:00 – Galles-Iran (Gruppo B) – Rai2

14:00 – Qatar-Senegal (Gruppo A) – Rai2

17:00 – Olanda-Ecuador (Gruppo A) – Rai3

20:00 – Inghilterra-Stati Uniti (Gruppo B) – Rai1

Sabato 26 novembre

11:00 – Tunisia-Australia (Gruppo D) – Rai2

14:00 – Polonia-Arabia Saudita (Gruppo C) – Rai2

17:00 – Argentina-Messico (Gruppo C) – Rai1

20:00 – Francia-Danimarca (Gruppo D) – Rai1

Domenica 27 novembre

11:00 – Giappone-Costa Rica (Gruppo E) – Rai2

14:00 – Belgio-Marocco (Gruppo F) – Rai1

17:00 – Croazia-Canada (Gruppo F) – Rai1

20:00 – Spagna-Germania (Gruppo E) – Rai1

Lunedì 28 novembre

11:00 – Camerun-Serbia (Gruppo G) – Rai2

14:00 – Corea del Sud-Ghana (Gruppo H) – Rai2

17:00 – Brasile-Svizzera (Gruppo G) – Rai1

20:00 – Portogallo-Uruguay (Gruppo H) – Rai1

Martedì 29 novembre

16:00 – Olanda-Qatar (Gruppo A) – Rai1

16:00 – Ecuador-Senegal (Gruppo A – Rai1

20:00 – Galles-Inghilterra (Gruppo B) – Rai1

20:00 – Iran-Stati Uniti (Gruppo B) – RaiSport

Mercoledì 30 novembre

16:00 – Tunisia-Francia (Gruppo D) – Rai1

16:00 – Australia-Danimarca (Gruppo D) – RaiSport

20:00 – Polonia-Argentina (Gruppo C) – Rai1

20:00 – Arabia Saudita-Messico (Gruppo C) – RaiSport

Giovedì 1 dicembre

16:00 – Croazia-Belgio (Gruppo F) – Rai1

16:00 – Canada-Marocco (Gruppo F) – RaiSport

20:00 – Giappone-Spagna (Gruppo E) – Rai1

20:00 – Costa Rica-Germania (Gruppo E) – RaiSport

Venerdì 2 dicembre

16:00 – Corea del Sud-Portogallo (Gruppo H) – Rai1

16:00 – Ghana-Uruguay (Gruppo H) – RaiSport

20:00 – Camerun-Brasile (Gruppo G) – Rai1

20:00 – Serbia-Svizzera (Gruppo G) – RaiSport

Sabato 3 dicembre

16:00 – 1A-2B (Ottavo 1) – Rai1

20:00 – 1C-2D (Ottavo 2) – Rai1

Domenica 4 dicembre

16:00 – 1D-2C (Ottavo 3) – Rai1

20:00 – 1B-2A (Ottavo 4) – Rai1

Lunedì 5 dicembre

16:00 – 1E-2F (Ottavo 5) – Rai1

20:00 – 1G-2H (Ottavo 6) – Rai1

Martedì 6 dicembre

16:00 – 1F-2E (Ottavo 7) – Rai1

20:00 – 1H-2G (Ottavo 8) – Rai1

Venerdì 9 dicembre

16:00 – Ottavo 5-Ottavo 6 (Quarto 1) – Rai1

20:00 – Ottavo 1-Ottavo 2 (Quarto 2) – Rai1

Sabato 10 dicembre

16:00 – Ottavo 7-Ottavo 8 (Quarto 3) – Rai1

20:00 – Ottavo 4-Ottavo 3 (Quarto 4) – Rai1

Martedì 13 dicembre

20:00 – Quarto 2-Quarto 1 (Semifinale 1) – Rai1

Mercoledì 14 dicembre

20:00 – Quarto 4-Quarto 3 (Semifinale 2) – Rai1

Sabato 17 dicembre

16:00 – Finale terzo posto – Rai1

Domenica 18 dicembre

16:00 – Finale Coppa del Mondo – Rai1

Mondiali Qatar 2022 in tv: orari Rai 1, Rai 2 e Rai Sport

Bella notizia per tutti gli appassionati. Tutte le 64 partite saranno trasmesse, in esclusiva, dalla Rai, che si è assicurata l’esclusiva in chiaro: un grosso sforzo economico per l'emittente pubblica, che puntava ovviamente sulla presenza degli azzurri. Le gare saranno suddivise sui vari canali. Quattro incontri al giorno trasmessi in diretta e in esclusiva: alle 11, alle 14, alle 17 e alle 20; pre-partite, telecronache tv e dirette streaming, analisi nell’intervallo, commenti finale. Le squadre, le partite, i racconti e le curiosità dei 32 team in gara.

Una narrazione quotidiana su tutti gli eventi, l’atmosfera e il contesto del Paese arabo. Possibile seguire tutte le partite in 4K sul canale 101 con le smart tv, una sperimentazione di trasmissione ibrida, tra le prime in Europa. Nel dettaglio, 37 incontri andranno in onda su Rai 1, 19 su Rai 2 e 8 su Rai Sport Hd, diretta streaming su Rainews.it e Rai Play.

In particolare, tutte le partite che si giocheranno in prima serata nella fase a gruppi e tutti gli incontri ad eliminazione diretta, dagli ottavi alla finale, saranno trasmessi su Rai 1.

Rai 2 e Rai Sport Hd ospiteranno, invece, parte degli incontri della prima fase con la scelta di trasmissione su Rai Sport Hd per i match che si giocheranno in contemporanea.

Mondiali 2022, tutti gli stadi

Questi tutti gli stadi che ospiteranno le partite dei Mondiali 2022: