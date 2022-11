Mondiali 2022 Qatar, girone F: i convocati del Canada

Sorprendente, ma non troppo. Sono i risultati, che non mentono, a conferire piena legittimità alla qualificazione del Canada ai Mondiali quataregni. Ottenuta, peraltro, con due turni di anticipo con un percorso strabiliante fatto di otto vittorie e due pareggi nelle tre fasi e le ultime due sconfitte – con Costarica e Panama, in trasferta – subite quando ormai i biglietti aerei erano stati prenotati. Un risultato storico per i Canucks, a distanza di trentasei anni dalla prima e finora unica apparizione nella kermesse iridata: era il 1986, e la selezione canadese terminò subito la sua esperienza in Messico in un girone proibitivo in cui venne sconfitta da Francia, Uruguay ed Unione Sovietica. Ad aiutare lo sviluppo del calcio in Canada ci sono stati indubbiamente l’inserimento delle prime franchigie nella Major statunitense e, negli ultimi anni, il varo di una Premier League nazionale. Con un notevole bacino da cui attingere ed un costante lavoro promozionale, sono di conseguenza anche aumentati i praticanti e ovviamente fiorite le prime stelle che hanno attirato l’attenzione dei club europei.

I riflettori, e non potrebbe essere altrimenti, sono soprattutto puntati su Alphonso Davies, domiciliato in Europa a Monaco di Baviera e nello schieramento della nazionale in posizione più di esterno alto che non di terzino, e Jonathan David, attaccante nato negli States – a Brooklyn – da genitori haitiani e vero crack del Lilla in Ligue 1, dove ha già timbrato nove reti in quindici gare. Ma nel vecchio continente, per la precisione in Belgio, hanno trovato dimora anche due elementi da seguire con attenzione: l’attaccante di origine giamaicana Cyne Larin, prima punta finita al Club Bruges dopo alcuni anni in Turchia al Besiktas, e il suo compagno di squadra Tajon Buchanan, sgusciante ala fruibile su ambedue i fronti d’attacco, specializzata nell’uno contro uno e riferimento nel calcio verticale ed offensivo voluto dal c.t. John Herdman. A centrocampo, occhio al metronomo del Porto, Stephen Eustáquio (due reti nel girone di Champions League) e chapeau per l’eterno Hutchinson, trentanove anni diciannove dei quali in nazionale e più seicento gettoni in Europa tra PSV, Copenhagen e Besiktas, di cui è capitano e col quale è rientrato giusto in tempo – dopo un lungo infortunio – per rispondere alla chiamata mondiale.

?I convocati del Canada per Qatar 2022

PORTIERI: Milan Borjan (Stella Rossa), James Pantemis (CF Montreal), Dayne St.Clair (Minnesota United).

DIFENSORI: Sam Adekugbe (Hatayspor), Derek Cornelius (Panaitolikos), Alistair Johnston (CF Montreal), Richie Laryea (Toronto FC), Kamal Miller (CF Montreal), Steven Vitoria (Chaves), Joel Waterman (CF Montreal).

CENTROCAMPISTI: Stephen Eustaquio (Porto), Liam Fraser (Deinze), Atiba Hutchinson (Besiktas), Mark-Anthony Kaye (Toronto FC), Ismail Kone (CF Montreal), Jonathan Osorio (Toronto FC), Samuel Piette (CF Montreal), David Wotherspoon (St. Johnstone).

ATTACCANTI: Tajon Buchanan (Bruges), Lucas Cavallini (Vancouver Whitecaps), Jonathan David (Lille), Alphonso Davies (Bayern Monaco), Junior Hoilett (Reading), Cyle Larin (Bruges), Liam Millar (Basilea), Ike Ugbo (Troyes).