Mondiali 2022 Qatar, telecronisti e commentatori della Rai

Il Mondiale in chiaro per tutti. Sarà infatti la Rai a trasmettere in tv e in streaming tutte le partite che si disputeranno in Qatar dal 20 novembre al 18 dicembre, giorno della finale. Un grando sforzo per la tv pubblica che ha presentato le voci di chi farà vivere le emozioni dei match irididati.

Mondiali 2022 Qatar: tabellone, calendario, data e orario tv (diretta Rai) di tutte le partite

I telecronisti e i commentatori dei Mondiali 2022 in Qatar

A coordinare la formazione della Rai sarà Donatella Scarnati che arriva così alla nona edizione dei Campionati del Mondo in carriera. A raccontare la prima gara, quella tra Qatar ed Ecuador sarà Stefano Bizzotto che poi si alternerà per le altre sfide con Luca De Capitani, Alberto Rimedio e Dario Di Gennaro.

Insieme ai giornalisti ci saranno anche i commenti tecnici di alcuni volti noti del calcio del passato. Punta di diamante sarà Claudio Marchisio, una vita nella Juventus da calciatore, insieme a lui le gare in Qatar saranno commentate anche da Lele Adani, ex Sky, Antonio Di Gennaro, Sebino Nela, ex calciatore della Roma, e Andrea Stramaccioni che da tecnico si è seduto, tra le altre, sulla panchina dell'Inter per un breve periodo.

A completare la rosa della Rai saranno gli inviati sul campo Alessandro Antinelli, solitamente impegnato con la Nazionale Italiana, Marco Lollobrigida, Simona Rolandi e Jacopo Volpi. Tutto è pronto quindi per vivere il Mondiale sulla Rai, senza azzurri ma di sicuro con tante emozioni. Le gare saranno trasmessa in tv sui classici canali del servizio pubblico e in streaming su Rai Play.