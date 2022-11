Mondiali 2022 Qatar, girone D: i convocati dell'Australia

Anche l'Australia ha fatto le sue scelte. Il CT Graham Arnold ha stilato la lista dei 26 giocatori che porterà in Qatar per affronatre la competizione in cui i canguri sono stati inseriti nel girone D. Passare il turno sembra quasi impossibile per la Nazionale dell'Oceania che esordirà martedì 22 novembre alle 20 contro i campioni in carica della Francia, poi il 26 alle 11 affronterà la Tunisia e infine il 30 giocherà contro la Danimarca.

Il Commissario Tenico ha svelato di aver provato a portare in Qatar anche il gioiellino della Roma Volpato, attaccante che Mourinho ha fatto esordire, con ottimi risultati, nelle scorse settimane. Il giocatore è cresciuto in Australia ma ha declinato l'invito dicendo di puntare sulla convocazione nella Nazionale Italiana, magari per i Mondiali del 2026. Così ci sono solo due giocatori dei campionati italiani nella lista dell'Australia: Karacic del Brescia e Hrustic del Verona.

I convocati dell'Australia per il Mondiale 2022

Di seguito la lista con tutti i convocati dell'Australia:

PORTIERI: Matt Ryan, Andrew Redmayne, Danny Vukovic

DIFENSORI: Nathaniel Atkinson, Joel King, Aziz Behich, Kye Rowles, Milos Degenek, Harry Souttar, Thomas Deng, Bailey Wright, Fran Karacic

CENTROCAMPISTI: Keanu Baccus, Jackson Irvine, Cam Devlin, Riley McGree, Ajdin Hrustic, Aaron Mooy

ATTACCANTI: Martin Boyle, Garang Kuol, Jason Cummings, Matthew Leckie, Mitch Duke, Awer Mabil, Craig Goodwin, Jamie MacLaren