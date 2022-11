Mondiali 2022 Qatar, girone G: i convocati del Brasile

Vuole il sesto Mondiale della sua storia, il Brasile di Tite. I verdeoro, il cui ultimo successo risale al 2002, quando in finale, nell'edizione nippo-sudcoreana, superarono a Yokohama per 2-0 la Germania grazie alla doppietta di Ronaldo, vogliono tornare sul tetto del mondo in questo 2022. I sudamericani, inseriti nel gruppo G insieme a Serbia, Svizzera e Camerun, si presenteranno all'appuntamento in Qatar (via il 20 novembre) come una delle formazioni favorite alla vittoria finale. Il cammino del Brasile inizierà giovedì 24 novembre, quando, alle 20 italiane, affronteranno la Serbia di Stojkovic.

Il commissario tecnico Tite, nelle scorse ore, ha reso nota la lista dei 26 convocati per i Mondiali in Qatar. Tra questi ci sono anche tre calciatori provenienti dalla serie A, tutti della Juventus: si tratta dei difensori Alex Sandro, Danilo e Bremer. Nella lista, a sorpresa, anche il 39enne Dani Alves, che milita oggi in Messico nel Pumas. Una squadra, quella brasiliana, ricca di talento: in attacco ci sono Neymar, Rodrygo, Vinicius, Richarlison e Gabriel Jesus, a centrocampo Casemiro, Fabinho, Fred e Paquetà, in difesa Thiago Silva, Marquinhos e Militao. Una rosa, insomma, che ha tutte le carte in regola per arrivare fino in fondo alla competizione.

Mondiali Qatar 2022, i convocati del Brasile: la lista completa