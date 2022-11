Mondiali 2022 Qatar, girone G: i convocati del Camerun

Stupire. Questo l'obiettivo del Camerun, che, per l'ottava volta nella sua storia, prenderà parte alla fase finale dei Mondiali. Gli africani, che hanno staccato il pass per il Qatar superando l'Algeria nel decisivo doppio confronto dopo aver chiuso al primo posto il girone D davanti a Costa d'Avorio, Mozambico e Malawi, sono stati inseriti nel gruppo G insieme a Brasile, Serbia e Svizzera. Se i verdeoro di Tite sembrano oggettivamente fuori portata, i Leoni indomabili hanno tutte le carte in regola per giocarsi la qualificazione con serbi ed elvetici. Obiettivo, per il Camerun, è quindi quello di approdare alla fase ad eliminazione diretta.

Il commissario tecnico Rigobert Song, in vista del Mondiale, che prenderà ufficialmente il via il prossimo 20 novembre, ha diramato la lista dei 26 giocatori convocati. Tra questi anche quattro giocatori che militano in Italia: si tratta del portiere dell'Inter André Onana, del difensore dell'Udinese Enzo Ebosse e dei centrocampisti Martin Hongla del Verona ed André Zambo Anguissa del Napoli. Nell'organico spicca Choupo Moting, attaccante in forza al Bayern Monaco.

Mondiali Qatar 2022, i convocati del Camerun: la lista completa