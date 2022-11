Mondiali 2022 Qatar: tutti i convocati di tutte le squadre

I mondiali in Qatar stanno per prendere il via (qui tabellone, data e orario di tutte le partite). Ecco tutte le liste dei convocati, basta cliccare sul nome della squadra per leggere l'elenco completo dei calciatori di ciascuna nazionale. Il torneo prenderà il via il 20 novembre e si concluderà il 18 dicembre.

Mondiali 2022: tutti i convocati

in aggiornamento

Gli orari tv di tutte le partite

Le partite si giocano in quattro orari: 11, 14, 17 e 20. Dagli ottavi in poi, alle 16 e alle 20. Gli orari dei Mondiali 2022 sono quelli italiani (due ore di fuso orario indietro rispetto al Qatar):

Domenica 20 novembre

17:00 – Qatar-Ecuador (Gruppo A) – Rai 1

Lunedì 21 novembre

14:00 – Inghilterra-Iran (Gruppo B) – Rai2

17:00 – Senegal-Olanda (Gruppo A) – Rai1

20:00 – Stati Uniti-Galles (Gruppo B) – Rai1

Martedì 22 novembre

11:00 – Argentina-Arabia Saudita (Gruppo C) – Rai2

14:00 – Danimarca-Tunisia (Gruppo D) – Rai2

17:00 – Messico-Polonia (Gruppo C) – Rai2

20:00 – Francia-Australia (Gruppo D) – Rai1

Mercoledì 23 novembre

11:00 – Marocco-Croazia (Gruppo F) – Rai2

14:00 – Germania-Giappone (Gruppo E) – Rai1

17:00 – Spagna-Costa Rica (Gruppo E) – Rai3

20:00 – Belgio-Canada (Gruppo F) – Rai1

Giovedì 24 novembre

11:00 – Svizzera-Camerun (Gruppo G) – Rai2

14:00 – Uruguay-Corea del Sud (Gruppo H) – Rai2

17:00 – Portogallo-Ghana (Gruppo H) – Rai2

20:00 – Brasile-Serbia (Gruppo G) – Rai1

Venerdì 25 novembre

11:00 – Galles-Iran (Gruppo B) – Rai2

14:00 – Qatar-Senegal (Gruppo A) – Rai2

17:00 – Olanda-Ecuador (Gruppo A) – Rai3

20:00 – Inghilterra-Stati Uniti (Gruppo B) – Rai1

Sabato 26 novembre

11:00 – Tunisia-Australia (Gruppo D) – Rai2

14:00 – Polonia-Arabia Saudita (Gruppo C) – Rai2

17:00 – Argentina-Messico (Gruppo C) – Rai1

20:00 – Francia-Danimarca (Gruppo D) – Rai1

Domenica 27 novembre

11:00 – Giappone-Costa Rica (Gruppo E) – Rai2

14:00 – Belgio-Marocco (Gruppo F) – Rai1

17:00 – Croazia-Canada (Gruppo F) – Rai1

20:00 – Spagna-Germania (Gruppo E) – Rai1

Lunedì 28 novembre

11:00 – Camerun-Serbia (Gruppo G) – Rai2

14:00 – Corea del Sud-Ghana (Gruppo H) – Rai2

17:00 – Brasile-Svizzera (Gruppo G) – Rai1

20:00 – Portogallo-Uruguay (Gruppo H) – Rai1

Martedì 29 novembre

16:00 – Olanda-Qatar (Gruppo A) – Rai1

16:00 – Ecuador-Senegal (Gruppo A – Rai1

20:00 – Galles-Inghilterra (Gruppo B) – Rai1

20:00 – Iran-Stati Uniti (Gruppo B) – RaiSport

Mercoledì 30 novembre

16:00 – Tunisia-Francia (Gruppo D) – Rai1

16:00 – Australia-Danimarca (Gruppo D) – RaiSport

20:00 – Polonia-Argentina (Gruppo C) – Rai1

20:00 – Arabia Saudita-Messico (Gruppo C) – RaiSport

Giovedì 1 dicembre

16:00 – Croazia-Belgio (Gruppo F) – Rai1

16:00 – Canada-Marocco (Gruppo F) – RaiSport

20:00 – Giappone-Spagna (Gruppo E) – Rai1

20:00 – Costa Rica-Germania (Gruppo E) – RaiSport

Venerdì 2 dicembre

16:00 – Corea del Sud-Portogallo (Gruppo H) – Rai1

16:00 – Ghana-Uruguay (Gruppo H) – RaiSport

20:00 – Camerun-Brasile (Gruppo G) – Rai1

20:00 – Serbia-Svizzera (Gruppo G) – RaiSport

Sabato 3 dicembre

16:00 – 1A-2B (Ottavo 1) – Rai1

20:00 – 1C-2D (Ottavo 2) – Rai1

Domenica 4 dicembre

16:00 – 1D-2C (Ottavo 3) – Rai1

20:00 – 1B-2A (Ottavo 4) – Rai1

Lunedì 5 dicembre

16:00 – 1E-2F (Ottavo 5) – Rai1

20:00 – 1G-2H (Ottavo 6) – Rai1

Martedì 6 dicembre

16:00 – 1F-2E (Ottavo 7) – Rai1

20:00 – 1H-2G (Ottavo 8) – Rai1

Venerdì 9 dicembre

16:00 – Ottavo 5-Ottavo 6 (Quarto 1) – Rai1

20:00 – Ottavo 1-Ottavo 2 (Quarto 2) – Rai1

Sabato 10 dicembre

16:00 – Ottavo 7-Ottavo 8 (Quarto 3) – Rai1

20:00 – Ottavo 4-Ottavo 3 (Quarto 4) – Rai1

Martedì 13 dicembre

20:00 – Quarto 2-Quarto 1 (Semifinale 1) – Rai1

Mercoledì 14 dicembre

20:00 – Quarto 4-Quarto 3 (Semifinale 2) – Rai1

Sabato 17 dicembre

16:00 – Finale terzo posto – Rai1

Domenica 18 dicembre

16:00 – Finale Coppa del Mondo – Rai1