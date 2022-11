Mondiali 2022 Qatar, girone H: i convocati della Corea del Sud

Anche la Corea del Sud ha ufficializzato la lista dei giocatori in partenza per il Qatar. Il ct Paulo Bento ha diramato i nomi dei 26 convocati per la prossima Coppa del Mondo. Un "italiano" nel gruppo coreano, il difensore del Napoli Kim Minjae. Confermata la presenza di HeungMin Son, stella del Tottenham, in dubbio sino all’ultimo momento a causa dell’infortunio all’occhio riportato in Champions League contro il Marsiglia. La nazionale coreana è alla sua 12esima partecipazione ad un Mondiale. Il quarto posto ottenuto in casa nel 2002 resta ad oggi il miglior piazzamento di una Nazionale che spesso ha dato parecchio fastidio alle grandi del mondo (l'Italia ne sa qualcosa, proprio tornando con la memoria a quell'edizione coreana del 2002...). Nel calcio asiatico, la Corea del Sud resta una delle squadre migliori, con due Coppe d'Asia in bacheca e un ruolo da favorita nel gironi eliminatori. Negli ultimi due Mondiali, in Brasile e in Russia, le partecipazioni non sono state da ricordare: entrambel volte i coreani hanno lasciato la competizione al primo turno. In Qatar proveranno a stupire tutti, inserendosi nella lotta a due del girone H, tra Uruguay e Portogallo, per arrivare almeno agli ottavi. Molto dipenderà dai giocatori più rappresentativi, a partire da Son, che arriva in condizioni non ottimali al debutto mondiale.



I convocati della Corea del Sud per Qatar 2022





Portieri: Seunggyu Kim, Bumkeun Song, Hyeonwoo Jo



Difensori: Kyungwon Kwon, Moonhwan Kim, MinJae Kim, Younggwon Kim, Jinsu Kim, Taehwan Kim, Jonggyu Yoon, Yumin Choo, Chul Hong.



Centrocampisti: Changhoon Kwon, Sangho Na, Seungho Paik, Junho Son, HeungMin Son, Minkyu Song, Kangin Lee, Jaesung Lee, Wooyoung Jung, Wooyeong Jeong, Inbeom Hwang, Heechan Hwang.



Attaccanti: Guesung Cho, Uijo Hwang.