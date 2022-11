Mondiali 2022 Qatar, girone E: i convocati del Costa Rica

Si alza il sipario su Los Ticos, come viene comunemente denominata la nazionale del Costa Rica, che ai Mondiali di Qatar 2022 parteciperà per la sesta volta nella sua storia alla kermesse iridata. La curiosità intorno alla selezione guidata dal colombiano Luis Fernando Suárez Guzmán (in passato c.t. di Honduras ed Ecuador) è molta, in considerazione della collocazione in un girone complesso, in cui figurano anche Germania, Spagna e Giappone. Il Costa Rica evoca ricorda poco gradevoli ai tifosi azzurri, legati alla Coppa del Mondo del 2014 in cui La Sele mise in riga Inghilterra, Uruguay ed Italia (battuta 1-0) chiudendo al primo posto in una situazione analoga a quella del Mondiale ora in partenza, venendo indicata cioè come la Cenerentola del torneo. Che per un soffio non si trasformò in autentica principessa, sfiorando la semifinale negata dall’Olanda che nel quarto si impose solo ai calci di rigore grazie alle prodezze di Krul (portiere orange entrato nell’ultimo minuto dei supplementari proprio per fronteggiare la lotteria dei penalty).

Pochi dubbi su chi rivesta il ruolo di leader carismatico del gruppo, vale a dire Keylor Navas, pluridecorato portiere con in bacheca venti trofei vinti tra Real Madrid (tra cui tre Champions) e Paris Saint Germain e nominato dalla CONCAF miglior estremo difensore del decennio 2011-2020. Navas a parte, è scarna la rappresentanza da questa parte dell’Oceano: nel vecchio continente hanno trovato spazio il talentino Jewison Bennette (al Sunderland nella serie B inglese), l’altro astro nascente Brandon Aguilera – di proprietà del Nottingham Forest ma lasciato in patria in "parcheggio" per agevolarne il percorso di crescita – e Patrick Sequeira, alter ego del portiere titolare Whalley nel Lugo, militante nella seconda serie spagnola, oltre a Francisco Calvo che ricopre il ruolo di difensore centrale titolare nel Konyaspor, squadra della SuperLig turca. In attacco, il monumento Joel Campbell, al suo terzo mondiale consecutivo (nel 2014 segnò all’Uruguay battuto 3-1) e con 118 presenze in nazionale: domiciliato in Europa nel decennio scorso (Arsenal, Betis Siviglia, Sporting Lisbona ma anche Frosinone in Serie A), ora difende i colori del Club de Fútbol León, nella Primera División messicana.

?I convocati del Costa Rica per Qatar 2022

PORTIERI: Keylor Navas (Paris Saint Germain), Esteban Alvarado (Herediano), Patrick Sequeira (Club Deportivo Lugo).

DIFENSORI: Francisco Calvo (Konyaspor), Juan Pablo Vargas (Millonarios), Kendall Waston (Saprissa), Oscar Duarte (Al-Wehda), Daniel Chacon (Colorado Rapids), Keysher Fuller (Herediano), Carlos Martinez (San Carlos), Bryan Oviedo (Real Salt Lake), Ronaldo Matarrita (Cincinnati).

CENTROCAMPISTI: Yeltsin Tejeda (Herediano), Celso Borges (Alajuelense), Youstin Salas (Saprissa), Roan Wilson (Municipal Grecia), Gerson Torres (Herediano), Douglas Lopez (Herediano), Jewison Bennette (Sunderland), Alvaro Zamora (Saprissa), Anthony Hernandez (Puntarenas), Brandon Aguilera (Guanacasteca), Bryan Ruiz (Alajuelense).

ATTACCANTI: Joel Campbell (Leon), Anthony Contreras (Herediano), Johan Venegas (Alajuelense).