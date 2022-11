Mondiali 2022 Qatar, girone D: i convocati della Danimarca

La Danimarca ha stilato la prima lista dei nomi per i prossimi Mondiali. Il CT Hjulmand ha convocato 21 giocatori, manca ancora qualche pedina ma il grosso della spedizione è ormai stata decisa. La notizia più bella è il ritorno in una grande competizione di Christian Eriksen che un anno e mezzo dopo l'Europeo è tornato ad altissimi livelli. I danesi sono inseriti nel gruppo D ed esordiranno martedì 22 novembre alle ore 14 contro la Tunisia, poi torneranno in campo il 26 novembre alle 17 con la Francia e infine chiuderanno il girone il 30 novembre alle 16 contro l'Australia. Inutile dire che sulla carta la Danimarca è, insieme alla Francia, la favorita per passare il turno.

Tabellone Mondiali 2022 Qatar: calendario, data e orario tv (diretta Rai) di tutte le partite

La rosa a disposizione di Hjulmand è infatti di grande qualità con nomi di livello fin dal portiere che è il figlio d'arte Kasper Schmeichel, ora al Nizza ma colonna del Leicester per un decennio. In difesa ci sono i due "italiani" Maehle dell'Atalanta e Kjaer del Milan insieme al blaugrana Christensen. Tanto talento in mediana dove insieme a Eriksen c'è Hjobjerg del Tottenham. Fantasia e incisività suglie esterni con gli ex Serie A Skov Olsen e Damsgaard senza dimenticare Braithwaite. Di seguito la lista completa dei convocati:

Mondiali Qatar 2022, la lista dei convocati della Danimarca

PORTIERI: Oliver Christensen (Herta Berlino), Kasper Schmeichel (Nizza)

DIFENSORI: Joachim Andersen (Crystal Palace), Andreas Christensen (Barcellona), Joakim Maehle (Atalanta), Simon Kjaer (Milan), Rasmus Kristensen (Leeds), Victor Nelson (Galatasaray), Jens Stryger Larsen (Trabzonspor)

CENTROCAMPISTI: Thomas Delaney (Siviglia), Christian Eriksen (Manchester United), Pierre-Emile Hojbjerg (Tottenham), Mathias Jensen (Brentford), Andreas Skov Olsen (Club Brugge), Daniel Wass (Brondby)

ATTACCANTI: Martin Braithwaite (Espanyol), Andreas Cornelius (Copenhagen), Mikkel Damsgaard (Brentford), Kasper Dolberg (Siviglia), Jesper Lindstrom (Eintracht Francoforte), Jonas Wind (Wolfsburg)